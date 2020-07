Det bliver nemmere at få kompensation for faste udgifter

Merete Lindstrøm Onsdag, 01. juli 2020 - 09:08

Hjælpepakken, der giver virksomheder mulighed for at få kompensation for faste udgifter, hvis de har et vist omsætningstab, har skabt nogle udfordringer flere steder.

Kompensationen blev udregnet efter omsætningstab men var opdelt i forskellige trin med stor forskel på procentsatsen alt efter, hvilket trin man landede på med omsætningstab.

Det fortæller sekretariatschef i Grønlands Erhvervs, Karsten Lyberth-Klausen, til Sermitsiaq.AG

- Det var en stor belastning, hvis en virksomheds omsætningstab lå lige under et af trinene, siger han.

En procent kunne koste halvdelen

Det kunne for eksempel betyde at man mistede 25 procent i kompensation hvis omsætningstabet lå på 59 procent i stedet for 60. Men det bliver altså lavet om nu.

Det er efter dialog med GE, SIK, Nusuka og KNAPK med flere, at Naalakkersuisut ændrer retningslinjerne, således at virksomhedernes andel af faste udgifter, der kompenseres, svarer til det beregnede omsætningstab, oplyser Selvstyret på deres hjemmeside.

Og den beslutning hilser Grønlands Erhverv velkommen.

- Det hjælper meget, og virksomhederne er glade for denne ændring, siger sekretariatschefen.

Han understreger, at situationen for mange virksomheder er blevet bedre, men at der fortsat er nogle brancher, der lider under coronakrisen.

- Alle virksomheder kører efterhånden fint bortset fra hotel, restauration og turisme. Det er også dem, der trækker mest på pakkerne, siger Karsten Lyberth-Klausen.

Stadig maksimalt 80 procent

Virksomhederne kan forsat maksimalt få 80 % i kompensation af de faste udgifter. Er den beregnede omsætningsnedgang eksempelvis 45 %, vil der blive kompenseres 45 % af de faste udgifter.

Dette ændrer ikke på, at der stadig kræves minimum 30 % omsætningstab for at være berettiget til erhvervshjælpepakkerne, skriver selvstyret i deres pressemeddelelse.

Ændringen træder i kraft med tilbagevirkende kraft pr. 1. juni 2020. Hjælpepakkerne som helhed gælder til og med 30. september 2020.