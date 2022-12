NEKROLOG: Kongen af fodbold har fået fred

Ritzau Torsdag, 29. december 2022 - 16:16

O Rei do Futebol - kongen af fodbold.

Den eneste mandlige fodboldspiller med tre VM-titler har et overvældende cv spækket med mål, pokaler, rekorder, kåringer og ridderordner i flere lande.

Edson Arantes do Nascimento - eller bare Pelé - døde torsdag efter længere tids sygdom i en alder af 82 år.

Legende er et fattig ord om den måske bedste og mest sagnomspundne fodboldspiller nogensinde.

Allerede som 15-årig skrev Pelé i 1956 kontrakt med storklubben Santos og blev straks spået en stor karriere af de lokale medier. Og de fik ret.

Lige fra starten af sin mere end 20 år lange karriere tryllebandt drengen, der kom fra fattige kår, tilskuerne med hidtil usete kvaliteter og evner inden for kridtstregerne.

Talentet var åbenlyst for alle. Som 16-årig scorede han i 1957 i sin debut for det brasilianske landshold i en kamp mod Argentina, og et år senere blev han introduceret til resten af verden på spektakulær facon.

En sportspsykolog omkring holdet stemplede ham som 'barnlig'. Men trods det og knæproblemer var Pelé en del af Brasiliens VM-trup i Sverige i 1958.

Han sad ude i holdets første to kampe, men den brasilianske landstræner bukkede under for presset og brugte den hypede teenager i tredje kamp mod Sovjetunionen. Og det blev for alvor startskuddet til Pelés status som ikon og fodboldens første superstjerne.

Han scorede hattrick i semifinalen mod Frankrig og to mål i finalen mod Sverige. Begge kampe endte 5-2, og Brasilien vandt det første af sine indtil videre fem verdensmesterskaber.

Pelé spillede trods sin status som global superstjerne ikke samme fremtrædende rolle ved slutrunderne i 1962 og 1966. Blandt andet fordi modstanderne tyede til meget hårdhændede metoder for at stoppe den komplette offensivspiller.

I 1962 lavede han et af historiens mest legendariske VM-mål i første kamp, men pådrog sig en skade i anden kamp og så til fra sidelinjen, da holdkammeraterne forsvarede titlen.

I 1966 satte flere tilfælde af svinske bulgarske og portugisiske overgreb en stopper for Pelé og Brasiliens slutrunde allerede i gruppespillet, og angriberen forsvor straks, at han nu var færdig med VM-slutrunder. Siden kaldte han exitten i England for sit livs mest triste øjeblik.

Heldigvis for fodboldelskere holdt fodboldkunstneren ikke ord. I 1970 var han en vigtig del af et brasiliansk hold, der både er blevet nævnt og uofficielt kåret som det bedste nogensinde.

Sammen med blandt andre Carlos Alberto, Jairzinho og Rivelino forførte Pelé verden med berusende fodbold i Mexico og skrev sig selv ind i historiebøgerne som den eneste tredobbelte verdensmester.

Pelé scorede i perioden 1956-1977 svimlende 1279 mål i 1363 kampe ifølge Guinness Rekordbog, men de tal indeholder en stribe venskabs- og showkampe, og anerkendte statistikere noterer sig en del færre.

Uanset hvad er Pelés karriere en af de få, som tåler sammenligning med moderne målmaskiner som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

På nær to afsluttende og lukrative år i New York Cosmos spillede Pelé hele sin karriere i Santos FC, selv om der var rigeligt med nærgående bud fra de store europæiske klubber på det tidspunkt.

Juventus tilbød blandt andet en andel i Fiat, har Pelé selv afsløret, men han blev trods alle tilnærmelser i Santos.

Blandt andet fordi Jânio Quadros i løbet af sin meget korte tid som Brasiliens præsident fik vedtaget en lov, der gjorde den dengang kun 20-årige Pelé til en 'national skat', hvilket rent juridisk besværliggjorde et skifte til Europa.

En lov som ingen af de følgende præsidenter havde lyst til at omgøre.