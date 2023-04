Nej til Putins krig: Vild flugt fra krigstjeneste

Redaktionen Onsdag, 05. april 2023 - 14:56

Sergej og Maksim havde kendt hinanden siden teenage-årene. To ret forskellige eksistenser ifølge de medier, som har bragt deres historie: Maksim jollefisker og en stille og indadvendt type. Sergej en initiativrig fyr, der i Tjukotka var lastbilchauffør med eget firma, og som havde været på kant med myndighederne på grund af sin kritik af det russiske styre.

Begge oplevede sidste efterår, at personer iført grønne uniformer bankede på deres døre i byen Egvekinot, hvor de boede. Det skriver avisen AG.

De to kunne sagtens regne ud, hvad det drejede sig om, for få dage forinden havde præsident Putin i Moska – mange tusinde kilometer derfra – besluttet, at 300.000 mænd skulle udskrives til hæren for at blive sendt til Ukraine.

I Rusland er oprindelige folk ikke undtaget fra militærtjeneste, sådan som grønlændere og færinger er det inden for det danske rige, men udskrives til militærtjeneste ligesom alle andre. Hverken Sergej eller Maksim havde lyst til at kæmpe en krig, som ingen af dem støttede. Så de åbnede ikke, da der blev banket. I stedet mødtes de og lagde en vild plan: De ville forsøge at sejle over Berings Strædet til Alaska i Maksims lille jolle.

De fortalte ingen om deres planer, ikke engang deres familier eller nærmeste venner. De måtte handle hurtigt, for de uniformerede folk ville utvivlsomt dukke op igen meget snart for at hente dem. Så i al diskretion indsamlede de forråd i form af mad, kaffe, te og cigaretter til rejsen. Og ikke mindst benzin til jollens lille påhængsmotor.

