Nedsmeltning kostede D-veteraner

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 07. april 2021 - 10:40

Anna Wangenheim, Nivi Olsen og Jens-Frederik Nielsen satte sig på de tre sæder, som vælgerne tildelte dem i tirsdagens Inatsisartut-valg.

Partiformanden Jens-Frederik Nielsen må erkende, at han ikke har samme vælgertække som den tidligere partiformand Niels Thomsen, Partiformanden blev endda overgået af såvel Anna Wangenheim som Nivi Olsen, når man gør det personlige stemmetal op.

De to kvinder fik henholdsvis 531 og 501 personlige stemmer, mens Jens-Frederik Nielsen måtte nøjes med 494 stemmer.

De må ud

Partiet må undvære Justus Hansen, Steen Lynge og Malene Vahl Rasmussen, hvoraf sidstnævnte var den eneste, der formåede at få et større personligt stemmetal – fra 80 til 153 – hvilket imidlertid ikke rakte til et sæde i Inatsisartut.

For Steen Lynge må det være smerteligt al den stund, at han som naalakkersuisoq for udenrigsområdet har repræsenteret Grønland over for så store personligheder som den amerikanske udenrigsminister i København.

Justus Hansen derimod ser ud til at sikre sig endnu fire år som kommunalpolitiker i hovedstadskommunen, hvor han blev Demokraternes største stemmesluger.

Partiet skal reformeres

Under partilederdebatten på KNR natten mellem tirsdag og onsdag sagde Jens-Frederik Nielsen, at den store nedtur blandt andet skulle ses i lyset af formandsskiftet, og han erkendte således, at han ikke har samme vælgertække som Niels Thomsen, der fik 2.773 stemmer ved valget tilbage i 2018.

- Vi vil nu se på, hvordan vi kan reformere partiet og sikre, at den tillid, vi har haft i befolkningen, kan genvindes, sagde Jens-Frederik Nielsen under partilederrunden på KNR.

Demokraterne var udmærket klar over, at det kunne koste stemmer, da partiet i sin tid gik i koalition. Men ønsket om at sikre igangsættelsen af de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat var et af de emner, der dengang vejede tungt, samtidig med at man bedyrede, at man ville sikre, at der blev ført en ansvarlig økonomisk politik.