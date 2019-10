Nedsat hørelse påvirker skolegangen en hel del

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 16. oktober 2019 - 15:21

For første gang er nedsat hørelse og ørebetændelse blandt skolebørn, og hvordan de påvirker skolegangen, undersøgt.

Tallene viser, at 13 procent af de 1.842 elever mellem 5. og 10. klasse har nedsat hørelse. De fleste elever har selv bemærket, at de hører dårligere, mens en lille del har fået fortalt, at de har nedsat hørelse af familiemedlemmer eller sundhedsvæsenet.

En fjerdedel af de elever med dårligere hørelse angav, at de generede dem en hel del, eller at de slet ikke kan følge med i timerne på skolen.

215 elever med nedsat hørelse har vurderet, at det er generende med dårlig hørelse:

68 procent vurderer, at det generer lidt

25 procent vurderer, at det generer en hel del

7 procent kan slet ikke følge med i skolen

Ondt i øret og betændelse

95 procent af skoleeleverne har sjældent eller aldrig haft betændelse, der løb ud af øret, mens 81 procent af eleverne aldrig eller sjældent haft ondt i øret de seneste seks måneder.

Men de elever, der har symptomer på øreproblemer oplever oftest at have ondt. Hvor også en hel del elever oplever, at have haft betændelse i øret, der løber ud mindst en gang om ugen.

Men de elever, der har nedsat hørelse, har lidt eller en hel del generet af dette, og for nogle kan det slet ikke lade sig gøre at følge med i skolen.

Statens Institut for Folkesundhed

- Nedsat hørelse kan have en betydelig påvirkning på den enkelte elevs tilværelse og udvikling, og dermed påvirke både sociale relationer og i forhold til skolegang og videre uddannelse, lyder det.

- Et landsdækkende spørgeskema, som indsamler viden om nedsat hørelse blandt børn og unge udgør et vigtigt supplement til kliniske undersøgelser af øre/næse/halslæger. Variation i udbredelse på for eksempel bosted, alder og køn kan medvirke til at identificere særlige risikoområder eller grupper, som de kliniske undersøgelser efterfølgende kan sætte fokus.

Undersøgelsen konkluderer, at der ikke er relevant forskel på bosted, alder og symptomer på øreproblemer, der anbefales det, at der sættes fokus på den ikke ubetydelig gruppe af børn, der har problemer med hørelsen.