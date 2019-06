Efter nederlag: Det var op ad bakke for os

Sorlannguaq Petersen Søndag, 02. juni 2019 - 13:10

Det grønlandske kvindelandshold i håndbold startede ellers semifinalekampen godt, hvor de gik til pause med cifrene 11-12 til Grønlands fordel. Men der var mange ting der ikke lykkedes i kampen, mener landstræner Johannes Groth.

- Det var op ad bakke for os. Vi har indtil i går spillet med et flot flow, færre tekniske fejl, og en stor gejst. Der var alt for mange udfald i går, og når vores kollektiv er vores styrke har vi ikke råd til at disse udfald set over hele kampen, fortæller landstræneren til Sermitsiaq.AG.

- Det blev dyrt for os, det bliver desværre en kamp hvor alt for lidt lykkedes for os. Puerto Rico løser deres 7 mod 6 angreb godt, på trods af at vi havde forberedt os på det, siger Johannes Groth.

Målsætning nået

Men kvindelandsholdet har nået deres mål i denne VM-kvalifikationsturnering, nemlig at spille om bronzemedaljen. Landsholdet har en femårs strategiplan, hvor de vil gerne nå finalen om to år, og vinde turneringen om fire år.

- Set i forhold til vores målsætning er det jo opfyldt, og vi arbejder videre efter vores strategi. Disse kampe giver os indikationer på hvor vi skal arbejde med vores yngre talentgruppe fremover, for i Grønland er vi stærke på pigesiden - det handler om at få den gruppe forløst i fremtiden kombineret og konkurrerende med de efterhånden rutinerede kræfter, siger landstræneren.

- Vi har stadig bronzekampen i dag, det kunne være fedt at få den bronzemedalje med hjem til Grønland, lyder det fra Johannes Groth.

Grønland møder Den Dominikanske Republik i bronzekampen i aften kl. 19.00 grønlandsk tid.