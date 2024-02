Opdateret: Problemer på Aasiaat Sygehus løst

Thomas Munk Veirum Torsdag, 29. februar 2024 - 10:24

Opdatering: Borgere kan igen komme i kontakt på Aasiaat Sygehus. Internettet og telefoner virker igen torsdag eftermiddag. Hvis borgerne ønsker at komme i kontakt med Aasiaat Sygehus, skal de anvende det normale telefonnummer: 892211, oplyser sundhedsvæsenet.

Sundhedsvæsenet oplyser, at det i øjeblikket ikke er muligt at komme i kontakt med personalet på Aasiaat Sygehus via telefon eller mail.

Det skyldes et nedbrud, som skete onsdag eftermiddag den 28. februar.

- Det betyder, at borgere ikke kan kontakte sygehuset på 892211. I akut-tilfælde bedes borgere kontakte sygehuset på 560752, oplyser Sundhedsvæsenets kommunikationsafdeling.

Hvis man har brug for livsvigtig medicin, er det stadigvæk muligt at hente det på apoteket, og hvis man har behov for at komme på skadestuen, er det også muligt, står der videre i meddelelsen.