Navneskift: Slut med eskimologi

Jesper Hansen Mandag, 28. januar 2019 - 09:42

Eskimologi-studiet ved Københavns Universitet har skiftet navn til ”Grønlandske og arktiske studier”. Navneskiftet får ikke betydning for selve studiets indhold, men er en tilpasning til en række øvrige studier i sprog og regionale forhold, forklarer Frank Sejersen, der er uddannelseskoordinator på uddannelsen.

- Vi mener, at navneskiftet tydeligere afspejler vores faglige ekspertise og undervisningens vægt på de grønlandske forhold med et udsyn til sproglige, kulturelle og samfundsmæssige processer i hele Arktis.

Fokus på Grønland

- Vi mener også, at vores navneskifte sender et klart signal om vores fokus på Grønland og især muligheden for at studere grønlandsk sprog. Vi har studerende fra Grønland, Danmark og udlandet, som netop søger om optagelse på vores uddannelser for at lære grønlandsk og arbejde mere målrettet med det både som fremmedsprog og modersmål.

Om studiet Uddannelsen i Grønlandske og arktiske studier giver indgående viden om nutidige og historiske sociale, politiske og kulturelle forhold i Arktis. Studierne giver kompetence i kulturanalyser med afsæt i videnskabelige teorier og metoder fra humaniora og samfundsvidenskaberne. Endelig vil du få kompetencer i at skrive, tale, oversætte og analysere grønlandsk. Sprogundervisningen trækker på teorier og metoder fra lingvistikken. De fleste færdiguddannede bachelorer i grønlandske og arktiske studier vælger at forsætte på kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier eller på kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier. Som kandidat kan du bl.a. blive ansat inden for grønlandsrelateret formidling, projektledelse, analysearbejde, forskning, undervisning og administration. Du kan arbejde i Grønland eller grønlandsrelaterede institutioner i Danmark. Kilde: Københavns Universitets hjemmeside

Navneskiftet kommer, efter at uddannelsen i 2016 var lukningstruet. Optagelserne til Eskimologi blev sat på stop i lighed med andre såkaldte småfag på det københavnske universitet. Dengang gik universitetsbestyrelsen og en række andre aktører i samfundet ind og pegede på, at forskning og undervisning i grønlandsk sprog, kultur- og samfundsforhold skal være en prioritet for Københavns Universitetet. Uddannelserne i Eskimologi og arktiske studier blev derfor igen åbnet året efter og har været åben for optag lige siden.

- Vi har et fint optag hvert år og håber, at der er mange fra Grønland, som også overvejer at søge om optagelse i 2019, siger Frank Sejersen, der tilføjer, at navneskiftet også skal understrege, at Grønlandske og arktiske studier ikke er et historisk/arkæologisk studium:

- Vi er de senere år stødt på opfattelser af, at Eskimologi kun skulle dreje sig om arkæologiske eller forhistoriske etnografiske studier af inuit, selv om der er tale om et studium, der vægter aktuelle sprog-, kultur- og samfundsforhold meget højt. Vi mener, at vores nye navn sender et klart og tydeligt signal om, hvad vi beskæftiger os med.

100 år

Navneskiftet sker i øvrigt op til 100-året for studiets oprettelse på Københavns Universitet. Det var i 1920, at Københavns Universitet oprettede en såkaldt lærestol i ”grønlandsk sprog og filologi”. Denne lærestol blev besat af sprogforskeren og etnografen William Thalbitzer. Siden da har universitetet haft et kontinuerligt humanistisk og samfundsvidenskabeligt fokus på Grønland og Arktis – og altså bedrevet grønlandske og arktiske studier, fortæller Frank Sejersen.