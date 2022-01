Navneskift: Hudson Greenland bliver til Lumina

Redaktionen Mandag, 03. januar 2022 - 10:50

Fra årskiftet står der Lumina på døren til kontoret i Nuuk og ved minen i Kangerlussuaq-fjorden, hvor mineralet anorthosit udvindes og forarbejdes. Dermed skiftes navnet til Lumina fra det velkendte Hudson Greenland.

Navnet Lumina betyder lys, og afspejler anorthosits lyse, hvide farve, og understreger samtidig af, at produktionen er mere bæredygtig end andre projekter, forklarer direktøren i selskabet, Bent Olsvig Jensen i en pressemeddelelse.

- Anorthosit er på flere måder ’fremtidens materiale’ på grund af sine egenskaber: Mineralet er miljø- og klimavenligt i forhold til andre råmaterialer, det kan erstatte eller supplere. Det gælder både udvinding og brug af materialet og i mange af de processer, det indgår i: Anorthosit har markant lavere CO2-udledning og energiforbrug end det, der benyttes i dag, lyder det.

Ud til flere kunder

Der er stadig stort arbejde for at nå ud til kunderne, selvom produktionen af anorthosit er godt i gang, erkender Bent Olsvig Jensen. Han har siden oktober 2020 været administrerende direktør på kontoret i Nuuk.

– Vi kommer med helt nye produkter og løsninger, og det tager tid at få de store industri virksomheder til at omstille sig til grøn produktion, men der er ingen tvivl om, at det er på vej, siger han.

- De internationale producenter af fx maling og byggematerialer, som anorthosit kan indgå i, udviser nu stor interesse for de muligheder, vi kan give dem. Det tager dog stadigt tid at indføre i stor skala, og vi skal kunne levere nøjagtigt dét, de har brug for i den konkrete sammenhæng. Derfor har vi det sidste år investeret i yderligere optimering og tilpasning af vores anlæg, siger han.

Han ser store muligheder på flere markeder, hvor nye kunder kan få gavn af det grønlandske produkt, som Lumina leverer:

- Anorthosit evner nemlig også at bidrage til andre materialers styrke og holdbarhed, udover at være mere klima- og energivenlig. Vi ser derfor store muligheder for at øge vores markedsgrundlag. Det er den udvikling – fra at være mineprojekt til at være en leverandør af bæredygtige løsninger, der bidrager til grøn omstilling, vi vil vise med det nye navn, slutter Bent Olsvig Jensen.

Navneskiftet betyder ikke ændringer i selskabets ledelse eller kredsen af ejere, som består af Hudson Resources, Cordiant Capital og Apex Asset Management. Greenland Venture er medejer gennem en aktiepost i Hudson Resources.