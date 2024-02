Naviair-placering i Nuuk lagt til rette

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 29. februar 2024 - 07:42

Administrationen af luftrummet over Grønland skal hjemtages fra 2031, og en kontrolcentral (ACC-bygning, red.) vil efter Naviairs ønske ligge bedst, hvis den er placeret nær lufthavnen i Nuuk og i umiddelbar nærhed af lufthavnsselskabets administrationsbygning, fremgår det af et høringssvar til Kommuneqarfik Sermersooqs kommuneplantillæg om erhvervsområdet ved lufthavnen.

Flere fordele

- Der vil være flere fordele og synergieffekter af en ACC-bygning ved Nuuk Lufthavn, dette især i form af et styrket luftfartssamarbejde med KAIR, men også med luftfartsselskaber som f. eks. Air Greenland, oplyser Naviair.

Terminalbygningen er på kortet placeret nederst til venstre op til det stiplede område Kommuneqarfik Sermersooq

Af kortet (til højre, red.) er byggefeltet F blevet ændret og efter Naviairs ønske opdelt i to felter (F1 og F2, red.), så Naviair får placeringen i F1-byggefeltet. C-feltet er tiltænkt KAIRs administrationsbygning og dermed anerkender forvaltningen Naviairs forslag.

Om Naviars ønske går i opfyldelse er imidlertid tvivlsomt, idet Naalakkersuisut har rettet henvendelse til den danske regering med ønske om en placering af Naviair uden for Nuuk.

Vil sprede job

- Dette med henvisning til, at det er Naalakkersuisuts ønske at sprede vigtige og vitale offentlige enheder i landet i stedet for at koncentrere alt i Nuuk. Også af hensyn til sikkerheden af en så vital arbejdsplads, i tilfælde af eventuelle udefrakommende trusler, skrev Sermitsiaq.AG for knap en måned siden med baggrund i udtalelser fra Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, Hans Peter Poulsen (S).

Hans Peter Poulsen fortalte dengang, at den danske regering har været lydhør over for ønsket, og at regeringen har varslet en konkret plan, som til efteråret vil blive givet til Naalakkersuisut.

Naviairs høringssvar blev afleveret i november sidste år. Den 20. februar blev kommuneplantillægget for erhvervsområdet endeligt godkendt af Udvalg for Økonomi og Erhverv i Kommuneqarfik Sermersooq.