Nauja Lynge klar med ny roman

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 09. marts 2021 - 16:59

Det er Byens Forlag, der udgiver samtidsromanen i april, og ifølge Nauja Lynge er romanen ”en bombe i valgkampen om de uofficielle mindretal, som bevidst tilsidesættes fra grønlandsk og dansk side”.

Om handlingen fremgår det af en pressemeddelelse, at grønlandske Elise er flyttet til England for at undgå stereotyperne i Danmark. Hun kommer imidlertid modstræbende til Danmark og møder færøske Solrun på Christianshavn.

- Deres liv bliver flettet sammen, med en underliggende konflikt mellem færinger, grønlændere og danskere. Historien handler om et udfordrende liv som en del af det grønlandske og færøske mindretal i Danmark, fremgår det af omtalen.

Dramaet

- Det er også fortællingen om to stærke kvinder – Elise og Solveig – som ufrivilligt havner i et drama, da en ung grønlandsk mand dør. Politiet griber ikke ind, fordi han er grønlænder. Der er drøje hug til grønlandske og danske politikere og til den danske befolkning, som til stadighed er med til at fastholde fordomme.

Nauja Lynge er blandt andet foredragsholder og blogger på Jyllands-Posten og har tidligere udgivet debatbogen ”Rigsfællesskabet til Debat, romanen ”Ivalu’s Color” og selvbiografien ”Jeg er Nauja. En grønlandsdansker bekendelser” tilbage i 2018.

Hun har i flere år arbejdet for at bringe rigsfællesskabet på den politiske dagsorden og for at tale mindretallets sag.