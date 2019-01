Nauja Lynge vil gøre rigsfællesskabet til valgtema

Walter Turnowsky Tirsdag, 29. januar 2019 - 06:07

Den profilerede debattør Nauja Lynge vil nu gå aktivt ind i valgkampen op til folketingsvalget for at sikre, at rigsfællesskabet bliver et af valgtemaerne.

Nauja Lynges ti punkter 1. Vi skal samarbejde om at styrke vores fælles fundament, fordi ligeværdighed kun kan skabes sammen. 2. Vi skal skabe plads til grønlandsk, færøsk identitet og vi skal lytte til mindretal (herunder grønlændere i Danmark, østgrønlændere, danskere i Grønland, færinger i Danmark osv.), fordi ligeværdighed fordrer accept af hinandens forskellighed. 3. Der skal oplyses om bloktilskud på en perspektiverende måde, så danskere forstår, hvad beløbet svarer til, og hvad Danmark får ud af at være en arktisk stat. 4. Rigsfællesskabet skal på skoleskemaet - og vi skal lære at forholde os til at være statsborgere i en arktisk stat. 5. Offerrollen skal begraves. 6. Vi skal fjerne grænsehindringer og gøre det nemmere at være borger i rigsfællesskabet. 7. Vi skal markedsføre rigsfællesskabet, så man i lufthavnen mødes med alle tre flag og en henvisning til et “Rigsfællesskabets Hus”, hvor man kan hente viden og gå på opdagelse i hele den danske stat. 8. Vi skal sænke flypriserne til Grønland og Færøerne. 9. Når der stilles politiske krav fra Grønland og Færøerne, skal der inviteres kritiske røster med, inden afgørende skridt væk fra rigsfællesskabet sættes i værk. 10. Vi skal alene politisk tage udgangspunkt i det vi har nu, og ikke i en drøm om en anden fremtid. Vores fremtid afhænger af, om vi kan lægge fortiden bag os uden at glemme, og se frem uden at være naive. Rigsfællesskabet er en realitet, så al fremtidig debat skal tage udgangspunkt i den virkelighed.

- Vi skal ikke diskutere en selvstændighed, som måske kommer engang i fremtiden. Debatten skal rykkes tilbage til nutiden, og vi skal diskutere forholdene som de ser ud i rigsfællesskabet i dag, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Nauja Lynge mener, at der blandt danske politikere har bredt sig en berøringsangst overfor de politiske liv i Grønland - samt at dette har medvirket til en ifølge hende uheldig udvikling.

- Der er behov for kritiske røster, der tør udfordre de grønlandske politikere, siger hun.

Det femte mandat

Det er ikke nogen stor hemmelighed, at Nauja Lynge er en af disse kritiske røster. Og den røst er hun nu parat til at kaste ind i valgkampen. Hun stiller ikke selv op, men vil give stemme til synspunkter, som hun ikke mener repræsenteres af de nordatlantiske mandater i dag. På den måde opfatter hun sig selv som en slags femte nordatlantisk mandat.

Og selvom hun ikke stiller op, så har hun formuleret en slags valgprogram på ti punkter, hvor hun blandt andet vil arbejde for, at kritiske stemmer skal inddrages, når der bliver stillet krav fra Færøerne eller fra Grønland.

- Der skal ikke overføres flere ting til Færøerne og Grønland får de ting, der er fungerer, siger Nauja Lynge.

Planen er, at der blandt andet skal holds vælgermøder om rigsfællesskabet, ligesom Nauja Lynge håber på en tv-debat. Hun er ligeledes i færd med at kontakt til partierne for at få dem til at tage spørgsmål om rigsfællesskabet op.