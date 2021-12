Nauja Bianco får post i råstofselskab

Thomas Munk Veirum Mandag, 20. december 2021 - 13:30

Nauja Bianco skal hjælpe selskabet med relationer til Naalakkersuisut og lokalsamfundet, skriver canadiske Greenland Resources i en selskabsmeddelelse. Hun skal specifikt hjælpe med selskabets Malmbjerg molybdænprojek i Østgrønland.

Molybdæn bruges i forbindelse med stållegeringer, og projektet blev i foråret sendt i en såkaldt forhøring.

Bestyrelsesformand i Greenland Resources, Ruben Shiffman, siger i forbindelse med ansættelsen:

- Efterhånden som projektet bevæger sig fremad, vil Nauja hjælpe med at sikre, at projektet stemmer overens med værdierne og behovene hos mennesker i Grønland, og skaber et positivt bidrag til deres liv, lyder det fra bestyrelsesformanden.

Glad for ny rolle

Nauja Bianco skriver på Twitter, at hun er glad for at komme med i virksomhedens bestyrelse, og ifølge meddelelsen udtaler hun videre:

- Jeg har fulgt Greenland Resources Malmbjerg-projektet i et stykke tid, og jeg er glad at indtræde i deres bestyrelse. Min rolle er at skabe opmærksomhed om de økonomiske behov og folks behov som helhed, samt hvordan man bedst nærmer sig det grønlandske samfund i det videre arbejde med projektet.

- Jeg er glad for at bygge denne type bro mellem Grønland og Canada og håber at tilføje værdi til det arbejde Greenland Resources Inc. laver, siger Nauja Bianco.

Nauja Bianco er født og opvokset i Nuuk, og hun er uddannet indenfor statskundskab. Hun har blandt andet arbejdet for Selvstyret, Det Danske Udenrigsministerium og Nordisk Ministerråd.