Naturinstituttet: Der er udrydelsestruede lomviekolonier

redaktionen Torsdag, 13. juni 2019 - 14:31

Lomvierne er på vej tilbage til deres ynglekolonier i nord efter at have overvintret ud for Sydvestgrønland, New Foundland og Labrador.

- En stor del af fuglene hører til de store ynglekolonier i Canada, Qaanaaq og nordlige Upernavik. Nogle af dem er på vej til de markant mindre lomviekolonier i sydlige Upernavik og ikke mindst, den udryddelsestruede lomviekoloni Innaq i Diskobugten. Fælles for dem alle er, at det hovedsageligt er voksne ynglefugle på vej til deres yngleområder, skriver naturinstituttet Pinngortitaleriffik i sin hjemmeside.

Forårsjagt er ikke bæredygtig

Naturinstituttet hører jævnligt fra folk som undrer sig over at Pinngortitaleriffik rådgiver om mindre fangst, når man kan se så mange lomvier langs Vestgrønlands kyst om foråret.

- De mange fugle er dog ikke udtryk for, at lomvien klarer sig godt lokalt, altså der hvor fuglene observeres, men at ynglefugle fra mange forskellige yngleområder, midlertidigt er samlet på et sted. Desuden er ynglefuglene meget vigtige for bestandens opretholdelse og derfor er forårsjagt, som primært går ud over ynglefugle, ikke bæredygtig, påpeges det.

Lomviekolonier bør sikres

De små kolonier i Diskobugt og sydlig Upernavik er særligt sårbare, og det er desværre ikke muligt at se forskel på disse fugle og dem som er på vej til de større og sundere bestande i Qaanaaq og Canada.

- Den vigtigste forudsætning for at sikre vores lomviekolonier for fremtiden, er derfor at undgå forårsfangst, lyder det fra Naturinstituttet.