Naturinstituttets uvildighed draget i tvivl

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 15. januar 2019 - 14:01

- Loven om Pinngortitaleriffik (Naturinstituttet, red.) indeholder ingen krav til, under hvilke vilkår disse samarbejder med andre finansierende organisationer skal have. Dette kan give anledning til bekymringer om Pinngortitaleriffik’s uvildighed, når det gælder anbefalinger, som instituttet skal give Naalakkersuisut, fastslår Steen Lynge som begrundelse til et paragraf 37 spørgsmål og sammenkobler det med institutionens kvote-anbefalinger.

Afviser finansiering

Naalakkersuisoq for Forskning Erik Jensen afviser, at Naturinstituttet modtager finansiering fra interesseorganisationer. Og han irettesætter Steen Lynge, når denne taler om kvote-anbefalinger. Naturinstituttet afgiver biologisk rådgivning, understreger Erik Jensen.

- Pinngortitaleriffik modtager bevidst ikke støtte fra organisationer, der driver aktive holdningskampagner (WWF, Greenpeace etc.), ligesom uopfordrede tilbud fra sådanne afslås, oplyser Erik Jensen, der pointerer, at Naturinstituttet sagtens kan arbejde på et uvildigt grundlag i forhold til alle de undersøgelser, der skal danne rammen for kvoter, der skal gælde her i landet.

Ingen tilfælde af uredelighed

Erik Jensen fastslår, at Naturinstituttet aldrig er blevet taget i videnskabelig uredelighed.

- Pinngortitaleriffiks uvildighed bedømmes fagligt gennem den internationale forskningsverden og derudover af samfundet. Der ligger et dokumenteret videnskabeligt grundlag bag udsagn fra instituttet, og der har ikke været tilfælde, hvor instituttets forskere er blevet taget i videnskabelig uredelighed. Der har heller ikke været tilfælde, hvor det er påvist, at der ligger holdninger bag instituttets virke, skriver naalakkersuisoq, der henviser til, at det er bestyrelsens ansvar at sikre, at instituttet lever op til sine lovmæssige forpligtigelser.