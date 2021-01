Naturinstituttet: Grønland har mistet markant personlighed

Redaktionen Tirsdag, 12. januar 2021 - 08:33

- Med Lene Kielsen Holms alt for tidlige død har forskningsmiljøet i Grønland mistet en markant personlighed.

Sådan indleder Grønlands Klimaforskningscenter og Grønlands Naturinstitut sine mindeord for Lene Kielsen Holm, der i en alder af 57 år døde af kræft søndag den 10. januar 2021.

- Vi er alle berørte. Lene var et menneske ud over det sædvanlige. En fantastisk personlighed, der brændte for sin forskning og for at formidle son viden videre.

International anerkendelse

Lene Kielsen Holm blev færdig som kandidat fra Ilisimatusarfik i 2002. I 2012 blev hun ansat som forsker ved Grønlands Klimaforskningscenter ved Grønlands Naturinstitut.

- I 2018 blev Lene og hendes samarbejdspartnere internationalt anerkendt for projektet ”The meaning of Ice” ved tildeling af den prestigefyldte MOHN pris i Tromsø. Projektet hylder den arktiske havis, som den ses og opleves af inuit i Canada, Alaska og Grønland, som i generationer har levet med og af, hvad den tilbyder, oplyser naturinstituttet i sine mindeord.

Lene Kielsen Holm har igennem sin karriere modtaget adskillige hæderspriser:

I 2007 modtog hun Grønlands Hjemmestyres første Miljøpris.

I 2008 modtog hun den amerikanske Wings Well Quest Award, der gives til kvindelige forskere og pionerer for en helt ekstraordinær videnskabelig indsats.

Du kan læse hele Grønlands Naturinstituts mindeord på naturinstituttets hjemmeside.