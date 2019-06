Naturinstitut: 168 publikationer på et år

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 25. juni 2019 - 11:51

Det oplyser direktør Klaus Nygaard, Naturinstituttet, i 2018 Årsberetningen, der for nylig blev offentliggjort.

Direktøren glæder sig over, at det i 2018 lykkedes at få tilvejebragt et beslutningsgrundlag og bevilling, så man kunne bestille et nyt forskningsfartøj til erstatning for det havgående undersøgelsesfartøj ”Paamiut”, der efter 47 år i de grønlandske farvande – først som torsketrawler – ikke længere var rentabel.

- Takket være en meget dedikeret besætning har Pinngortitaleriffik med stolthed drevet skibet i de mange år, og herigennem være i stand til at indsamle nogle af institutionens vigtigste videnskabelige data, skriver Klaus Nygaard i forordet til årsberetningen.

Det nye forskningsfartøj forventes at kunne tages i brug næste år.

Færre eksterne bevillinger

Det lykkedes ikke for Naturinstituttets medarbejdere i 2018 at kradse lige så mange penge hjem i kassen i form af eksterne bevillinger fra fonde og institutioner som i 2017.

I 2017 lykkedes det for institutionen at få bevilget en samlet sum på 72,4 millioner kroner via 99 bevillinger. I 2018 fik Naturinstituttet 63 millioner kroner via 104 forskellige bevillinger.

Den store forskel skyldes især en helt særlig bevilling i 2017, hvor Aage V. Jensens fond med flere sammenlagt bevilgede knap 12 millioner kroner til den nye bygning, der huser Center for Naturvidenskabelige Uddannelser og Grønlands Center for Sundhedsforskning.

Over finansloven fik Naturinstituttet 65 millioner kroner – meget tæt på niveauet for de eksterne bevillinger, der var to millioner kroner lavere.