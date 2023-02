Naturinstitut-projekt modtager million-donation

Thomas Munk Veirum Fredag, 03. februar 2023 - 13:56

Novo Nordisk Fonden i Danmark har netop bevilget 100 mio. kr. til 32 naturvidenskabelige projekter inden for uddannelse og formidling.

Det oplyser fonden i en pressemeddelelse.

Et af projekterne, som har fået støtte, er et treårigt projekt, Attavik, på Grønlands Naturinstitut, som modtager 3.943.192 kroner.

- Grønlands Naturinstitut vil med dette projekt udvikle forskningsformidlingen i Grønland.

- Ved hjælp af videoer, podcast, animationer og let tilgængelige tekster formidles viden om klimaforandringer, biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer til den brede offentlighed, står der i beskrivelsen af projektet.

'Into the water' og 'High5Girls 2.0. '

Yderligere to projekter har også relation til Grønland. Det drejer sig om 'Into the Water', hvor fonden donerer 3.913.350 kroner til Hansen og Pedersen Film og Fjernsyn ApS over 3 år:

- Som fortsættelse på dokumentarfilmen Into the Ice inviterer instruktør Lars Henrik Ostenfeld inden for i klimaforskningens maskinrum, hvor forskere undersøger, hvordan den smeltende indlandsis påvirker det Arktiske Ocean. Turen går dybt ned under havets overflade til bunden af Grønlands iskappe med ny banebrydende undervandsrobotteknologi, står der om projektet.

Projektet 'High5Girls 2.0. ' får 2.000.000 kroner, og som noget nyt skal projektet introduceres i Grønland i 2024:

- Med fokus på Science, Selvværd og Samhørighed skaber High5Girls mor/datter arrangementer, bootcamps, events og formidling for 13-19 årige piger med temaer inden for naturvidenskab, lyder beskrivelsen.