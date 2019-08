Naturbranden bekæmpes fra flere fronter

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 12. august 2019 - 11:49

Branden ved det første fjord, Kangerluarsuk Tulleq, bæmpes fortsat af brandfolk, der består af syv brandfolk fra Maniitsoq og ti brandfolk fra Sisimiut. Yderligere ti brandfolk fra Ilulissat, Qasigiannguit, Aasiaat og Kangaatsiaq er ankommet i løbet af natten for at hjælpe med brandslukningsarbejdet. Også ti frivillige borgere hjælper til for at slukke branden.

Det meddeler Qeqqata Kommunia på deres facebook-side.

Qeqqata Kommunia meddeler, at hytterne i fjorden er indtil videre reddet fra branden.

Hjælp fra Danmark

Naalakkersuisut har sent søndag aften godkendt Beredskabskommissionen i Grønlands anmodning om at bede Danmark sende i alt 30 brandfolk til Grønland, så de kan hjælpe til under brandslukningen. Brandfolkene fra Danmark skal erstatte de brandfolk, der nu bekæmper branden i fjorden.

Endvidere har Landslægen meddelt, at borgere i Sisimiut skal holde sig indendørs, hvis røgen fra branden når til byen. Men slog fast, at røgen ikke er farlig.

- Borgmester Malik Berthelsen takker alle for den hjælp som frivillige giver, blandt andet mad, hjælpe brandfolk, og ikke mindst stor tak for brandfolkenes indsats som utrætteligt har været ude ved branden i nu længere tid, skriver Qeqqata Kommunia på deres facebook-side.