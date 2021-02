Natuk er ny formand for Landbrugsrådet

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 20. februar 2021 - 10:47

Den nye formand for Landsbrugsrådet Natuk Lund Olsen afløser Carl Frederiksen, der trådte tilbage i januar.

Natuk Lund Olsen er bachelorgrad i kultur- og socialhistorie fra Ilisimatusarfik samt kandidatgrad i både antropologi og politisk historie fra Aarhus Universitet. Desuden er hun i gang med en Ph.d. om grønlandske fødevarer.

Natuk Lund Olsen har, sammen med medarbejdere i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, haft møde med bl.a. Kommune Kujalleq, Innovation South Greenland, og direktøren for Neqi A/S og drøftet de muligheder der er for mere samarbejde for at fremme landbrugserhvervet, fremgår det af en pressemeddelelse fra Selvstyret.

Ny sektorplan

Det oplyses, at Landbrugsrådet er glade for, at en sektorplan for landbruget er udarbejdet, og den skal gælde frem til 2030.

- I den anledning har Landbrugsrådet nedsat et nyt forretningsudvalg, der skal medvirke til igangsætning af de indsatser, der skal til for at fremme landbrugserhvervet i Grønland, og dermed bidrage til mere selvforsyning på fødevareområdet, oplyses det.

- Der er ligeledes nedsat et forsøgsudvalg i samarbejde med De samvirkende Fåreholderforeninger (SPS), der skal forbedre udviklingsarbejdet i Upernaviarsuk.