Natuk byder irsk træsejlskib velkommen

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 06. juli 2019 - 11:23

Træskibet er over en periode på 10 år blevet genopbygget og indgår nu i et uddannelsesprogram, hvor skoler fra Irland har haft kontakt via videoreportager med klasser fra Nuuk Internationale Friskole og Ukaliusaq Skolen. Formålet har været at opdage, hvad begge samfund som nordatalantisk, maritimt folkeslag deler.

Anløber Nuuk den 21. juli

Det flotte træsejlskib slap fortøjringen i hjembyen Limerick den 30. juli og befinder sig allerede et godt stykke ude i Atlanterhavet. Det forventes, at skibet vil anløbe Nuuk Havn den 21. juli.

På rejsen, hvor man vil følge laksens rute fra Shannonfloden til Vestgrønland, har besætningen fokus på, hvordan miljøændringer påvirker laksen i anledning af, at det er et Internationalt Lakseår.

Længste rejse

- Ilen er på vej mod sin længste rejse i årtier. Det er kulmination af betydeligt hårdt arbejde og dedikation af så mange i vores samfund, der hjalp os med at realisere vores vision om at restaurere dette imponerende skib, fortæller skipperen om bord på Ilen Gary MacMahon, der også er direktør for The Ilen Project.

Den irske minister med ansvar for det indre fiskeri i Irland, Sean Canney, glæder sig over projektet, fordi det sætter fokus på laks, og hvordan mennesker kan sikre, at laksens levesteder bevares, da laksen spiller en stor rolle for Irlands økonomiske og kulturelle arv.