Nato: Ruslands angreb på Ukraine er ikke effektive

Ritzau Torsdag, 18. januar 2024 - 15:58

Ruslands angreb på Ukraine er "ødelæggende", men de er ikke effektive militært set. Sådan lyder vurderingen fra admiral Rob Bauer, der er formand for Natos militære komité.

Udmeldingen kommer på et pressemøde torsdag i Nato-hovedkvarteret i Bruxelles.

- Vi har måske været for optimistiske i forhold til Ukraines offensiv i 2023. Men vi skal ikke være for pessimistiske i forhold til Ukraines muligheder for at gøre fremskridt, siger Rob Bauer.

Rusland har i den seneste tid gennemført omfattende missilangreb på Ukraine, men de er gået mere ud over infrastruktur end militære mål, er vurderingen.

- Lige nu er vi en situation, hvor hverken Ukraine eller Rusland gør store fremskridt. Vi skal ikke forvente et mirakel på nogen af siderne, siger Rob Bauer.

Pressemødet kommer efter et møde i Natos militærkomité onsdag og torsdag. Her har Nato medlemslandenes forsvarschefer været samlet, mens der er stigende bekymring for, om Vesten kan fastholde støtten til Ukraine.

- Der venter svære kampe, men vi skal fortsætte med at støtte Ukraine. Hvis Ukraine stopper krigen, så har de mistet deres land. Der er ikke noget alternativ. Det skal fortsætte kampen, siger Rob Bauer.

Rusland har dog også formået at fortsætte kampene, trods håb om, at Ukraine med en offensiv i sommeren 2023 ville presse Putins styrker tilbage.

Ifølge Rob Bauer har Rusland mistet meget militært udstyr - blandt andet kampvogne og helikoptere. Men billedet er ikke entydigt. Rusland har fortsat et slagkraftigt flyvevåben og flåde og fokuserer på at styrke forsvarsindustrien, vurderer Rob Bauer.

- Sanktionerne har gjort det svært at producere moderne udstyr, men Rusland erstatter det mistede med ældre udstyr, siger Rob Bauer.

Han understreger, at Putin har valgt at bruge en stor del af landets budget på at styrke forsvaret for at kunne blive i Ukraine, og den prioritering ventes at fortsætte i 2024.

Arbejdsstyrken i forsvarsindustrien er blevet suppleret med indsatte fra fængslerne, så man Rusland kan holde produktionen i top:

- Rusland gør det godt, når det gælder artilleriproduktion og produktion af ældre kampvogne. Og nogle gange bliver kvantitet en kvalitet i sig selv, siger Rob Bauer.

Rusland har i de seneste måneder brugt store mængder af missiler på at angribe Ukraine. Her har Rusland formået at øge produktionen de sidste to år, vurderer Rob Bauer.

- Derudover får de desværre også missiler fra Nordkorea. Vi forventer også, at de vil få missiler fra Iran. Det har vi dog ikke set endnu. Men de har fået droner fra Iran og udstyr til at producere dronerne i Rusland, siger Rob Bauer.

