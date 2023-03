NATO kommer til NUUK

Merete Lindstrøm Tirsdag, 28. marts 2023 - 11:04

I mange årtier er overvågningen af den nordlige del af Grønland foregået ved hjælp af Siriuspatruljen på hundeslæder. Men der er også andre muligheder for overvågning og dem vil NATO gerne have input til at afdække.

I juni måned skal Arktisk Kommando være vært for konkurrencen NATO Innovation Challange 2023. Det betyder, at Arktisk Kommando som en del af Forsvaret byder NATO velkommen til Nuuk, når finalen løber af stablen til juni.

Flere teams bestående af forskere, tænketanke og virksomheder er blevet inviteret til i den kommende tid at arbejde på at løse en arktisk udfordring for NATO landene omkring overvågning.

I juni inviteres de ti bedste hold til at præsentere deres idéer i Nuuk, når finaledagen afholdes. Det oplyser Arktisk Kommando i en pressemeddelelse.

- Vi er rigtig glade for, at Arktisk Kommando kan få en masse skarpe hjerner til at udtænke gode løsninger til gavn for Grønland og Forsvaret, og vi glæder os til at få præsenteret de bedste bud til finaledagen i Nuuk, siger brigadegeneral Poul Primdahl, der er vicechef i Arktisk Kommando.

Grønlændere ved mest om Arktis

Udfordringen handler om at finde smartere, bedre og mere effektive løsninger til at overvåge i Arktis. Og det vil ikke kun gavne Forsvaret, mener vicechefen:

- Ved at kunne overvåge smartere og bedre får vi ikke kun mulighed for bedre at suverænitetshævde, men vi får også langt bedre mulighed for hurtigt at kunne reagere, hvis en ulykke sker eller en katastrofe skulle indtræffe, siger Poul Primdahl.

Han håber, at både grønlændere, danskere og færinger vil deltage i konkurrencen.

- Vi håber på at få de klogeste hjerner til at komme med bud på denne udfordring, og ingen kender udfordringerne i Arktis bedre end grønlændere, slutter Poul Primdahl.

Konkurrencen blev skudt i gang den 27. marts, og holdene har indtil den 14. maj, hvor konkurrencen lukker. Herefter vil eksperter udvælge ti finalister, som skal præsentere deres bud i Nuuk den 22. juni.