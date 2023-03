Nationalteatret har fundet ny teaterchef i egne rækker

Merete Lindstrøm Tirsdag, 21. marts 2023 - 15:45

Nationalteaterets bestyrelse har ud af et flot ansøgerfelt udvalgt en ny teaterchef. Sådan lyder det tirsdag fra bestyrelsen, som begrunder valget med, at Vivi Sørensen er en visionær profil.

Om Nunatta Isiginnaartitsisarfia/nationalteatret Nationalteatret har eksisteret i 12 år og har som minimum nået 11 byer og 1 bygd om året med sine forestillinger. Teatret har også turneret med forestillinger fra Danmark til Hongkong og Iqaluit og øvrig Canada. Nunatta Isiginnaartitsisarfia er Finanslovsfinansieret, med en årlig bevilling på 10 mio. kr. Finansmidlerne bruges primært til at dække Nationalteaterets driftsomkostninger samt til finansiering af Skuespillerskolens drift. Forestillinger er primært finansieret via fonde og sponsoraftaler, herunder via vores hovedsponsoraftale med Air Greenland.

Hendes opgave bliver at skabe teater for det publikum, der i dag kommer til forestillinger, men også udbrede kendskabet til teateret samt appellere til nye generationer og sikre, at teateret kan sælge sig selv bedre.

Beæret over ansvaret

Vivi Sørensen har skuespillerfaglige erfaring i landet med både uddannelse af skuespillere, sammensætning af uddannelsen samt opsætninger og ledelse.

- Teater er min største passion og jeg er meget glad og beæret over at få denne stilling. Jeg kan bidrage med de kompetencer jeg har fået fra mine uddannelser, og det netværk som erfaring jeg har fra både internationale og nationale aktiviteter, udtaler den kommende teaterchef og uddyber:

- Det er et stort ansvar, der bliver givet mig, og jeg brænder for sammen med Nationalteaterets øvrige personale, skuespillere og publikum at skabe magiske øjeblikke. Min vision er at gøre Nationalteateret et tilløbsstykke og være hele Grønlands åndehul.

Helt unik erfaring

Vivi Sørensen kommer fra en stilling som studieansvarlig for teatret og hun tiltræder den 1.juni som teaterchef.

Formand for Nationalteaterets bestyrelse, Kimmernaq Kjeldsen, mener, at Vivi Sørensen på grund af hendes mange erfaringer fra teaterverdenen er den helt rigtige kandidat.

- Jeg har fulgt Vivi i mange år, og hun har en hel unik erfaring. Vivi har været på teaterscenen siden hun var barn, og med hendes uddannelse som skuespiller fra Den Danske Scenekunstskole, og senere hen hendes ”Master of Fine Arts in Theatre Directing” fra University of Ottawa, er Vivi er en person vi kan spejle os i som kunstnere, og vi vil støtte Vivi hele vejen i processen.