Efter skimmel-sanering: Nationalteater åbner så småt igen

Torsdag, 16. november 2023 - 14:55

Nationalteateret er ved at være klar efter en omfattende reparation og skimmelsanering siden sommer 2023. Teateret har været nødsaget til at finde midlertidige lokaler til administrationen og skuespillereleverne siden juni 2023, da prøver har vist, at der er skimmelsvamp i bygningen.

Men nu kan staben, administrationen og skuespillerelever vende tilbage til de vante rammer, skriver natonalteateret i en pressemeddelelse.

- Vores teatersal Majbritt Bechip Inersuaa skal nu under en større oprydning, så vi planlægger ikke større forestillinger derinde foreløbig. Men vi kan have forestillinger i vores Black Box, som aldrig var ramt af skimmelsvamp, siger teaterchef Vivi Sørensen.

Klar med forestilling i december

Børn og barnlige sjæle kan allerede glæde sig til en forestilling, der er ved at blive opført i nationalteateret.

Nunatta Isiginnaartitsisarfia har et samarbejde med Nordisk Teaterlaboratorium indtil 2024 og tre skuespillere kommer til Nuuk og laver klovneforestilling til de mindre børn: ‘Frog, Frogo Frogilu angalaartut’ den 2. og 9. december.

- Vi har ikke planlagt turné her ved juletid, da vi har brugt rigtig mange penge i år på at bekæmpe skimmelsvamp, men vi har et stort bidrag til KNR’s nytårsprogram Ukioq 2023 Naagujoq og kan derfor bringe lidt af teatrets ånd i alles hjem nytårsaften. Vi planlægger stor turné næste sommer og håber vi kan komme og spille for hele Grønland, siger Vivi Sørensen.

De seneste luftprøver efter reparationsarbejde og skimmelsanering viser acceptable niveau i hele huset.