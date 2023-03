Nationalteater klar med største forestilling i årevis

Kassaaluk Kristensen Fredag, 10. marts 2023 - 15:45

Nationalteaterets største opsætning siden 2014 er klar til at blive vist til publikum i Katuaq denne weekend.

- Vi hørte en, som ikke talte vores sprog. Han rakte sine hænder frem og ventede på vores, sådan starter Piitsukkuts sang Palasi, der nu bliver nyfortolket i en rockopera.

I en musikforestilling gennemgås de store omvæltninger i den grønlandske historie, beskriver Katuaq forestillingen på sin hjemmeside.

- Vi har kaldt det en rockopera og vi har 21 mennesker på scenen, rockband, sangere og perfomere samt klassiske musikere. Vi krydrer det hele med fortællingen om vore fælles kolonihistorie, godt lys, video og animationer, fortæller teaterchef i Grønlands Nationalteater, Susanne Andreasen i en pressemeddelelse.

Hun oplyser, at der vil være en lille overraskelse, og at det bliver noget for alle sanser.

- Det hele er nyskabt, og vi er meget spændte på at få alting samlet i en højere enhed og præsentere det for publikum, siger hun.

Svær historie bag Palasi

En af sangerne i forestillingen Palasi oplyser, at selvom det er show, der vises den 11. og 12. marts i Katuaq, så er der også alvor i fortællingen.

- I forestillingen griner vi af hinandens kultur (dansk-grønlandsk) og væremåde. Vi fortæller om en del af vores historie, og selv om noget af det foregik for længe siden, så kan det godt føles personligt i dag, siger sanger og performer, Maali Hermansen og fortsætter:

- Det synes jeg, publikum skal være forberedt på. I dag lever vi med historien, og vi skal ikke være bange at tale om den.

300 år efter Hans Egedes ankomst

Forestillingen er en markering af 300-året for præsten Hans Egedes ankomst til Nuuk, og idemanden af projektet er guitarist i Piitsukkut, Hans Peter Kleemann.

- Det handler jo blandt andet om magtudøvelse, og det er nok på tide, at vi simpelthen begynder at tage pis på dem, der udøver magt. Vi har alt for længe taget tingene for højtideligt, siger sanger og skuespiller Miké Thomsen, der er med i forestillingen.

- Der er meget ulykkelighed omkring koloniseringen, og vrede også. Den mest effektive måde at bekæmpe det på er at joke med det, siger han.

Forestillingen vises tre gange den 11. og 12. marts i Katuaq.