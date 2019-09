Nationalstadion-drøm vækkes til live

redaktionen Søndag, 01. september 2019 - 14:49

- I henhold til den godkendte finanslov har Naalakkersuisut med de eksisterende økonomiske rammer ingen planer for en opførelse af hverken en halv- eller heloverdækket National Stadion.

Sådan lød svaret fra daværende naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, forskning og kirke, Doris J. Jensen (S) til Anders Olsens forslag om etablering af en overdækket nationalstadion.

Det skete tilbage i 2017.

Forsøger igen

Men nu forsøger Anders Olsen igen ved at stille et forslag til Inatsisartuts kommende efterårssamling.

Her foreslår Siumut-politikeren, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe 'der skal undersøge mulighederne for at tiltrække investorer i relation de finansieringsmodeller, der anføres i projektplanen i forbindelse med anlæg og byggeri af et Nationalstadion, som er godkendt efter FIFAs regler'.

Landskassen og Sermersooq

Anders Olsen påpeger dog, at landskassen også må punge ud til projektet, og det samme med Kommuneqarfik Sermersooq, da det er planen, at stadionet skal anlægges i Nuuk.

- Vi er nok alle enige i, at man ud over disse to investorer skal ud og finde udenlandske investorer, hvilket bliver en af arbejdsgruppens vigtigste arbejdsopgaver, lyder det blandt andet fra hans forslag.

