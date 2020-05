Nationalpark på vej i Vestgrønland

Thomas Munk Veirum Lørdag, 09. maj 2020 - 14:53

Det er Kommune Qeqertalik og Qeqqata Kommunia, der sammen med Wild Nature Foundation er blevet enige om at undersøge muligheden for oprettelsen af den første nationalpark i Vestgrønland.

De har kig på et 5.795 km2 stort landområde omfattende Eqalummiut Nunaat og Nassuttuup Nunaa beliggende i de to kommuner. Det skriver kommunerne og fonden i fælles pressemeddelelse.

- Idéen med en nationalpark er at sikre, at de naturmæssige værdier bevares for eftertiden og at lokalbefolkningen og turister får indsigt i de enestående naturforhold i området, lyder det fra de to borgmestre Malik Berthelsen (S) og Ane Hansen (IA).

Og det er helt oplagt at forsøge at oprette nye nationalparker i Grønland, mener bestyrelsesformand i Wild Nature Foundation, Uri Løvevild Golman.

Traditionel jagt skal fortsætte

Især fordi nationalparken i Østgrønland er vanskelig tilgængelig for turister og befolkningen:

- De fleste lande har flere nationalparker og arbejder løbende med at få oprettet nye nationalparker til glæde for dyrene, befolkningen og turister. Det er oplagt for Grønland at gøre det samme, udtaler Uri Løvevild Golman.

Borgmester Malik Berthelsen fortæller, at den mulige nationalpark delvist vil være overlappende med UNESCO verdensarvsområdet Aasivissuit-Nipisat i Qeqqata Kommunia, herunder hovedsitet og Grønlands mest kendte sommerjagtssted for rensdyr Aasivissuit.

Ifølge meddelelsen er det planen, at traditionel jagt i området skal fortsætte, selvom der oprettes en nationalpark.

Planer præsenteres på borgermøder

De to borgmestre skal præsentere planerne på borgermøder og få input fra borgere, fangere og forskere.

I første omgang har de to kommunalbestyrelser i Qeqertalik og Qeqqata sagt god for i samarbejde med WILD Nature Foundation at undersøge mulighederne for oprettelsen af nationalparken.

Hvis der er opbakning til planerne, håber de to borgmestre, at Naalakkersuisut og Inatsisartut vil godkende oprettelsen af en nationalpark på Efterårssamlingen i 2021.