Nationalgalleriet i afgørende fremstød: Nu skal der findes penge

Projektet Grønlands Nationalgalleri for Kunst går nu op i et højere gear, skriver avisen AG.

Med placeringen af den markante bygning og driften på plads, går jagten den kommende tid ind på at finde de fonde og/eller virksomheder, der kunne være interesseret i at bidrage til det 200 millioner kroner store byggeri.

Tiggergang

Bestyrelsen for Nationalgalleriet har udpeget to af sine medlemmer til at stå for opstarten af galleriets fundraising.

Minik Rosing har blandt andet været med til at stampe over en milliard kroner sammen til det kommende nye Statens Naturhistoriske Museum. Et museum, der samler Zoologisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Museum, og som efter planen forventes at stå klar i 2023 med en samlet budgetramme på 1,2 milliarder kroner.

- Så jeg har været ude at gå tiggergang før, pointerer han og forklarer om jobbet, at det handler om at jonglere med mange bolde ad gangen:

- Det er på ingen måde let. Der er ingen penge, før alt er på plads. Selv om man har fået tilsagn fra nogen, gælder det om fortsat at holde dem til ilden, mens de andre overvejer deres interesse for projektet.

