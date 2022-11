Nationalgalleri tæt på tilsagn om 50 mio. kr: - Betyder alverden, siger formand

Thomas Munk Veirum Mandag, 28. november 2022 - 12:45

Projektet med at opføre et stort nationalgalleri i Nuuk har fået et økonomisk rygstød i forbindelse årets finanslovsforhandlinger.

Naalakkersuisut og partierne er nemlig blevet enige om at godkende, at Naalakkersuisut kan give tilsagn om tilskud på 50 mio. kr. til selve byggeriet. Det fremgår af dokumenter fremsendt til Inatsisartut i forbindelse med tredjebehandlingen af finansloven.

Der står i dokumenterne, at betingelsen for at give tilsagnet er, at bestyrelsen kan rejse resten af finansieringen fra fonde.

Byggeriet er vurderet til i alt at koste 260 mio. kr.

Bestyrelsesformand Josef Tuusi Motzfeldt fortæller, at det er utrolig vigtig for projektet, at Selvstyret nu er kommet på banen i sagen. IA Pressefoto

Mangeårig bestyrelsesformand i fonden Grønlands Nationalgalleri for Kunst, Josef Tuusi Motzfeldt, siger til Sermitsiaq.AG, at tilsagnet om støtte for alvor puster liv i projektet, der har været mange år undervejs.

Vil også hjælpe med byggeriet

- Det betyder alverden. Endelig har vi fået det officielle Grønlands åbne tilsagn om at være med til finansieringen samt at overtage opgaven, siger Josef Tuusi Motzfeldt.

Ifølge bestyrelsesformanden har Naalakkersuisut også givet tilsagn om at hjælpe med selve byggeriet:

- Når finansieringen er på plads, er det den nuværende fonds bestyrelse, der afleverer opgaven til Selvstyret, som har sagt god for, at de naturligvis overtager bygherrerollen.

Motzfeldt siger, at det har været afgørende, at få Naalakkersuisut på banen, før at andre fonde vil bidrage:

Professionelle 'pengejægere' skal hjælpe til

- Der er folk nok uden for Grønland, som synes, det er en meget interessant opgave, men så længe det officielle Grønland ikke har villet være med, så har de været meget tilbageholdende med at åbne pengekassen, siger bestyrelsesformanden.

Josef Tuusi Motzfeldt fortæller, at to medarbejdere skal hjælpe med at hente de resterende omkring 210 millioner kroner:

- I det nye år får vi engageret to professionelle pengejægere, som skal stå for at opstøve forskellige fonde, som vi i forvejen har haft kontakt til, siger han.

Historien om planerne om et nationalgalleri går tilbage til 2004, hvor der blev nedsat en komité med det formål at etablere et Kunstmuseum i Grønland. Det førte senere til oprettelse af fonden Grønlands nationalgalleri for Kunst, og i januar 2011 blev et projekt af BIG Bjarke Ingels Group kåret som vinder af en arkitektkonkurrence om galleriets udseende.