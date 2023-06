Nationaldag i Odense med jubilæer

Knud Fl. Larsen Torsdag, 22. juni 2023 - 08:55

Grønlands Nationaldag var selvfølgelig det, som det handlede mest om. Det var dog også stort, at Det grønlandske Hus kunne fejre 50-års jubilæum.

Meget er sket siden huset for 50 år siden begyndte sit virke og for første gang slog dørene op i Odense bydelen Vollsmose. Det tredje jubilæum stod Benny Nybo formand for bestyrelsen i Det grønlandske Hus for. Benny Nybo har været formand i ikke mindre end 25 år.

En festlig dag

Ikke en god fest uden taler. Sådan var det også i dag.. Og i år var der ekstra mange, som var på talerstolen: Medlem af Folketinget Aaja Chemnitz, repræsentationschef Jens Heinrich, borgmester i Odense Peter Rahbæk Juel, formand for Nordatlantisk Hus Claus Houden, 25-års jubilaren Benny Nybo og naturligvis direktør i Nordatlantisk Hus Nauja Bianco benyttede dagen til at sige nogle velvalgte ord.

Rasmus Lyberth bidrog med et musikalsk indslag.

Hoppeborgen var som altid populær for de mindre. Smagsprøverne fra Royal Greenland var også populære.

Folk kommer fra nær og fjern

Som det sig hører til begyndte dagen med flaghejsning. Arrangørerne regner med, at cirka 400 personer har været igennem Nordatlantisk Hus på årets Nationaldag.

Blandt andre havde tidligere forstander for Det grønlandske Hus Finn Illum Jørgensen og tidligere direktør for både Det grønlandske Hus og for Nordatlantisk Hus Kirsten Mærsk fundet vej til havnen i Odense.

Dagen sluttede med musik og dans med altid populære Ulf Fleischer og Christian Søgaards trio.