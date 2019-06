Nationaldag i Narsaq, i strålende sol

John Rasmussen Lørdag, 22. juni 2019 - 09:28

Som sædvanligt indledtes dagen med foreningernes fanemarch fra Gammelhavn op til kommunekontoret, hvor flagene blev hejst. Derefter holdt medlem af kommunalbestyrelsen Josef Petersen en tale til befolkningen.

Efterfølgende var kommunen vært for morgenkaffe med brød til alle tilstedeværende.

Et kvarter i ni var der afgang fra Gammelhavn for de fangere der deltog i sælfangskonkurrencen. Ved afsejling skete der en voldsom kollision mellem to af de deltagende både, men heldigvis kom ingen til skade og begge både kunne fortsætte.

Sælfangstkonkurrencen blev vundet af James Tobiassen der var 41 minutter om at få aflivet en sæl, mens Angunnguaq og Inooraq Lange blev nummer to på nøjagtig en time. Nummer tre blev Peter Mikaelsen, der måtte bruge en time og 21 minutter.

Derudover var der gudstjeneste, og kajakopvisning af Benjamin Kielsen “Biiniaaraq”.

Ved middagstid blev der afsløret en bronzebuste af Narsaq’s mangeårige borgmester, politikeren Agnethe Nielsen. Den har fået en plads foran kommunekontoret. Den blev afsløret af borgmester Kista P. Isaksen (S), og Agnethe Nielsens søn Christian Nielsen “Kali”.

Om eftermiddagen var der madlavning over åben ild på engen under forsamlingshuset, Kuukkasik, hvor sælkødet fra konkurrencen kunne afhentes sammen med friskfanget laks. Der var forskellige arrangementer samt konkurrencer for børn, og ikke mindst, masser af levende musik.

Om aftenen var der dansemik i Idrætshallen, og dagen blev afsluttet med fyrværkeri ved midnat.