Nationaldag fejret i Aarhus med kultur og politik

Marianne Roed Hjortshøj Onsdag, 21. juni 2023 - 14:58

Onsdag morgen steg erfalasorput til vejrs i øsende regn uden for Det Grønlandske Hus i Aarhus. Boder med grønlandsk husflid blev for en stund flyttet indendørs, men da vejret klarer op over middag, rykker de udenfor.

Smil og glæde er alligevel at se overalt på nationaldagen, der i år bliver fejret med særligt fokus på den grønlandske kulturs mangfoldighed. Husets direktør Tanja Nielsen beskriver årets fejring af nationaldagen som ”En mangfoldig dag med noget for alle. Med hygge, glæde og grin, men også en mulighed for at formidle nogle budskaber.”

Sassuma Arnaa og inuit games viser grønlandsk kultur

I år byder fejringen af nationaldagen på inuit games og højtlæsning af myterne om Sassuma Arnaa (Havets Moder) og Kaassassuk. Inde på direktørens kontor sidder store som små og lytter til sagnet om Sassuma Arnaa.

- De grønlandske myter indeholder meget andet end det, vi kender i den vestlige kultur. Det er også en måde at formidle den grønlandske kultur til de danske gæster. Vi er anderledes, og ikke så ens, som vi går og tror. Vi tager livet akkurat, som det er, med død og sårbarhed som en del af livet, forklarer Tanja Nielsen.

Samtidig er der høje hvin inde fra kultursalen, hvor deltagerne dyster i inuit games. De modige deltagere, der har vovet sig op på scenen, dyster parvis inden for fire kategorier: armtræk (pakassumminneq), fingertræk (qiterlerminneq), knæhop (seeqqorluni siumut pissinneq) og siddende træk (issiallunni noqqoruunneq).

Der bliver kæmpet med liv og sjæl, og i finalen er der utilfredshed over, at en mand vinder over en kvinde. Det er uretfærdigt, lyder det. Til det svarer dommeren ”pinnguaannaavoq – det er kun en leg”, og der bliver krammet og smilet i fordragelighed. Vinderen, Erik Peter Mogensen, løfter jublende sin præmie op, og modtager et bifald.

Ifølge husets direktør vidner Inuit games om, at det har været livsnødvendigt at kunne sit håndværk og besidde styrke i den traditionelle grønlandske kultur.

- Man har bygget styrke og færdigheder op, så man for eksempel har balancen til at sidde i en kajak, uden at falde i vandet, siger Tanja Nielsen.

Danskere mangler forståelse

Lige inden frokosten bliver der også tid til lidt politik, idet husets direktør holder tale, efterfulgt af Jesper Kjeldsen, bestyrelsesmedlem i DGH Aarhus og medlem af Aarhus Byråd.

Direktør Tanja Nielsen lægger i sin tale især vægt på husets arbejde for bedre vilkår for grønlændere i Danmark, blandt andet gennem projekter som familieterapi, sociale projekter og deltagelse i forskning.

Hun takker gæster for at møde op og fejre dagen i fællesskab, samt frivillige og medarbejdere for det store arbejde, de udfører i forbindelse med nationaldagen.

Kommunalpolitiker Jesper Kjeldsen (S) har boet 10 år i Nuuk og været leder af salgsafdelingen i Sermitsiaq.AG. Han lægger vægt på de mangler, der stadig er i den danske befolkning i forhold til forståelse og viden om Grønland.

- Grønland fylder meget for mig og min familie, men Grønland fylder alt, alt for lidt i Danmark. Vi mangler empati, samhørighed og forståelse overfor grønlændere, siger kommunalpolitikeren, der også langer ud efter ’hyggeracismen’ blandt nogle danskere.

Samtidig byder han det velkommen, at Grønland nu bliver sat på pensum i landets undervisningsinstitutioner, men advarer om, at det begrænses til at være en emneuge, hvor man skal male igloer. Det budskab bliver modtaget med et bifald.

Resten af dagen i Det Grønlandske Hus i Aarhus byder desuden på banko, underholdning af De Splittergale, samt kaffe, kage og grønlandsk korsang.