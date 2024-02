Nathanielsen til Wangenheim: Vi opfordrer til flere ressourcer i justitsministeriet

Kassaaluk Kristensen Fredag, 16. februar 2024 - 10:34

OBS: I artiklen er der tilføjet tiltag fra Grønlands side efter henvendelse fra justitsdepartementet. Disse tiltag fremgik ikke i den første version af artiklen.

En stor del af Naalakkersuisuts ønsker, som det danske justitsministerie skal arbejde for at få implemteret i Grønland siden 2023, er ikke igangsat endnu. Dette til stor for ansvarshavende Naalakkersuisoq, der netop har sendt endnu en prioriteringsliste i starten af året.

Sådan en udmelding til Sermitsiaq.AG har fået Anna Wangenheim (D) til tasterne, hvor hun har sendt en stribe spørgsmål til Naalakkersuisoq for justitsområdet, Naaja Nathanielsen (IA) om, hvordan Naalakkersuisut vil være med til at effektivisere arbejdsgangene mellem departementet i Selvstyret og Justitsministeriet i Danmark.

I sit svar forklarer naalakkersuisoq for justitsområdet, Naaja Nathanielsen (IA), at der generelt er godt samarbejde mellem embedsværket i departementerne under Selvstyret og embedsværket i justitsministeriet.

Begge lande med tiltag

Hun forklarer, at hun har opfordret den danske justitsminister om at opprioritere Nordatlantkontoret:

- Naalakkersuisut har imidlertid gentagne gange udtrykt utilfredshed med, at de tiltag, som Naalakkersuisut ønsker gennemført er alt for længe undervejs. Senest har jeg på møde med justitsminister Peter Hummelgaard i januar i år understreget, at det er særdeles utilfredsstillende, at væsentlige og nødvendige lovgivningsmæssige tiltag udskydes på grund af ressourcemæssige udfordringer i ministeriet.

- Jeg opfordrede på mødet til, at der tilføres yderligere ressourcer til Nordatlantkontoret, så det efterslæb, der er ved at blive opbygget, kan nedbringes, oplyser Naaja Nathanielsen i et paragraf 37-svar.

Samtidig er der allerede igangsat tiltag i Naaja Nathanielsens eget ansvarsområde:

- Herudover har jeg anmodet om, at sagsgange i Rådet for Grønlands Retsvæsen effektiviseres, således at de årlige møder ikke bliver en flaskehals for fremdriften på justitsområdet, men kan fungere som et godt netværksforum for faglige drøftelser inden for justitsområdet. Dette er allerede i process, siger hun.

Hvad med en straffelov

Naalakkersuisut har fremlagt i alt 11 ønskede indsatser indenfor justitsområdet i 2023. Dags dato er der en sag, der er nået så langt at den er fremlagt i Inatsisartut. Flere af indsatserne er ikke påbegyndt endnu.

Naalakkersuisut har fremlagt i alt syv prioriterede ønsker i år.

Udover spørgsmål om mere effektive arbejdsgange, har Anna Wangenheim spurgt ind til hvilket arbejde det vil kræve, hvis Grønland indfører en straffelov ligesom i Danmark.

Hertil forklarer Naaja Nathanielsen, at det vil kræve flere ændringer i kriminalforsorgen, hvor der vil komme flere lukkede afsnit. Samtidig kræver det nogle sikkerheds- og personalemæssige forhold, der kan forventes at blive opbygget igennem en længere tidsperiode.