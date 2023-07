Nathanielsen om voldgift: Ærgerligt ETM ikke vil acceptere gældende vilkår

Merete Lindstrøm Torsdag, 20. juli 2023 - 17:45

Naalakkersuisoq for Råstoffer, Finans, Ligestilling og justistsområdet, Naaja Nathanielsen (IA), er ikke overrasket over at ETM har indleveret deres klageskrift til voldgiftsagen. Hun mener ikke, at klageskriftet ændrer på sagens karakter:

- Det var ventet, at det ville komme, og det var også forventet, at det ville være kritisk. Vi har ikke haft lejlighed til at læse klageskriftet i detaljer endnu, men efter den første læsning er der ikke noget, der overrasker mig eller, som jeg mener, ændrer sagen.

Naalakkersuisoq udtaler desuden, at Naalakkersuisut ikke tager det nævnte erstatningsbeløb på 76 milliarder kroner alvorligt og fastholder deres synspunkt om, at voldgiftsretten ikke har kompetencen til at dømme i sagen.

- Naalakkersuisut kan slet ikke forholde sig til det nævnte beløb. For det første mener vi ikke, at Voldgiftsretten har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen, og for det andet mener vi ikke, loven åbner op for erstatningskrav. Så Naalakkersuisut ryster ikke på hånden over det. Men vi ryster på hovedet. Det er ærgerligt, at selskabet ikke vil anerkende loven, der gælder her i landet, og ikke vil acceptere de vilkår, der gælder.

Ingen aftale om voldgift

Voldgiftssagen drejer sig om spørgsmålet om, hvorvidt ETM har ret til en udnyttelsestilladelse for Kuannersuit-projektet.

Naalakkersuisoq forklarer, at Naalakkersuisut fastholder, at voldgiftsretten ikke har kompetencen til at dømme i sagen, og påpeger en bestemmelse i standardvilkårene for efterforskningstilladelser, der siger, at afgørelser, der beror på forvaltningens skøn, ikke er underlagt voldgift.

ETM har anmodet om en erstatning på 76 milliarder kroner i voldgiftssagen, men Naalakkersuisoq fastholder, at voldgiftsretten ikke har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen, og at processer mod Grønlands Selvstyre bør føres for domstolene. Voldgiftsretten vil nu behandle sagen yderligere og tage stilling til, om de har kompetencen til at dømme i sagen.

Ingen ret til udnyttelse

Naalakkersuisut mener heller ikke at selskabet har ret i deres antagelse om at de med en efterforskningstilladelse automatisk ville få en udnyttelsestilladelse ved at opfylde krav for VVM og VSB-rapporterne. Heller ikke selvom tidligere naalakkersuisut i 2013 fik udarbejdet et regelgrundlag, der skulle muliggøre udnyttelse af uran i Grønland.

- Det er sandt, at dette samarbejde har fundet sted, og at der er tilvejebragt et regelgrundlag, der muliggør udnyttelse af uran i Grønland. Men selskabet har ikke på noget tidspunkt kunnet siges at have en berettiget forventning om at få meddelt en udnyttelsestilladelse.

Hun mener, at selskabet gennem hele forløbet har været bevidst om, at der ikke efter deres efterforskningstilladelse eksisterede en ret til at få meddelt en udnyttelsestilladelse.