Ligestilling og omstridt voldgiftssag prægede spørgetime

Thomas Munk Veirum Onsdag, 25. oktober 2023 - 17:48

Ser man på juraen, så har Selvstyret en god sag i spørgsmålet om mineselskabs milliardstore erstatningskrav.

Sådan lød vurdering fra naalakkersuisoq, Naaja H. Nathanielsen (IA), da hun onsdag formiddag var på talerstolen i den ugentlige spørgetime i Inatsisartut.

Her blev Nathanielsen spurgt af Mariane Paviasen (IA) til Selvstyrets igangværende voldgiftssag med Energy Transition Minerals. Sagen har vakt opsigt og bekymring blandt borgerne, da Energy Transition Minerals har opgjort et erstatningskrav til hele 76 mia. kr.

Et så voldsomt krav kan nok skabe panderynker, men Naaja H. Nathanielsen fremhæver, at Selvstyret står med en god sag. Hun gentog også ønsket om, at spørgsmålet i sidste ende bør afgøres ved en domstol her i landet.

Tab er hypotetisk

Ifølge Nathanielsen fik hun under en række borgermøder i Sydgrønland spørgsmålet om, hvad hvis Grønland taber retssagen?

- Det er så hypotetisk et spørgsmål, at det vil vi ikke forholde os til endnu. Hvis vi ser på juraen, står vi rigtig godt.

- Vi glæder os til at få voldgiften længere i processen, så vi kan fortælle mere om, hvad der skal ske, lød det fra Naaja H. Nathanielsen.

Mineselskabet vil have pengene, som erstatning for, at det ikke har fået udvindingstilladelse i Kuannersuit-projektet med baggrund i det genindførte forbud mod uranudvinding.

Stor lønforskel på mænd og kvinder

Udover at være naalakkersuisoq for råstoffer er Naaja H. Nathanielsen også naalakkersuisoq for ligestilling.

Emnet var også højt på dagsordenen under spørgetimen, hvor naalakkersuisoq blandt andet blev spurgt til den store forskel på mænd og kvinders indkomst, der i 2022 var påm 23 procent i mændenes favør:

Naalakkersuisoq understregede, at tallet dækker over mange forskellige ting. Blandt andet er flere mænd i den erhvervsakive alder, og der er flere ældre kvinder, der er pensionerede.

- Der er nogle forklaringer, men der er også nogle strukturelle problemer, som blandt andet det kønsopdelte arbejdsmarked, sagde Naaja H. Nathanielsen.

- Uddannelse er vaccination mod fattigdom og kriminalitet

Hun mener, at løsningen blandt andet bør findes ved, at flere kvinder kommer på det private arbejdsmarked eksempelvis ved, at de får øjnene op for uddannelser, der kan sikre dem flere job i fiskeriet, som er landets største erhverv.

Med hensyn til mændene pointerede Naaja H. Nathanielsen, at det er vigtigt for Naalakkersuisut, at flere mænd tager en videregående uddannelse. Her er kvinderne nemlig langt foran:

- Det er ikke godt, når vi har en ubalance. En ud af ti mænd tager en videregående uddannelse, mens det er én ud af fem kvinder.

- Uddannelse er en vaccination imod fattigdom og kriminalitet, og uddannelse giver bedre og mere trygge livsvilkår, sagde Naaja H. Nathanielsen.