Nasas megaraket skal bane vej for fremtidige rumrejser

Ritzau Mandag, 29. august 2022 - 06:34

Nasa tager mandag eftermiddag et afgørende skridt i jagten på igen at sende mennesker til Månen - og potentielt også til Mars.

Det amerikanske rumagentur ventes således at affyre en enorm raket, der er en del af rumprogrammet Artemis - efterfølgeren til Apollo.

Affyringen skal ske i løbet at et to timers vindue, der åbner klokken 10.33 grønlandsk tid.

Det ventes at ske foran mellem 100.000 og 200.000 mennesker ved Kennedy Space Center i den amerikanske delstat Florida. Blandt tilskuerne er den amerikanske vicepræsident, Kamala Harris.

Vil sende mennesker til månen

Det næsten 100 meter høje og ubemandede rumskib skal være afsted i 42 dage. Her skal det flyve rundt om Månen og hjem igen.

Det er meningen, at rumrejsen skal give Nasa værdifuld erfaring til fremtidige rumrejser. Planen er, at næste Artemis-mission skal være en bemandet tur rundt om Månen - uden dog at lande på Månens overflade.

Tidligst i 2025 vil man forsøge at lande med mennesker på Månen.

Et af de største mål med Artemis er en dag at sende mennesker til Mars.

80 procent chance

Det er også målet med Artemis, at både en kvindelig astronaut og en ikke-hvid astronaut for første gang skal gå på Månen.

- Denne mission giver en masse håb og drømme til rigtig mange mennesker. Vi er Artemis-generationen, siger Nasa-chef Bill Nelson.

Ifølge Nasa er der cirka 80 procents sandsynlighed for, at vejret mandag vil tillade, at raketten sendes afsted. Affyringen sker lokal tid mandag morgen.

Seneste månebeøg var i 1972

Affyringsstedet i Florida blev lørdag ramt af en række lynnedslag. Det har dog ikke forårsaget nogen skader af bekymring, oplyser Nasa.

Hvis det ikke lykkes at sende rumskibet afsted mandag, er der planlagt mulig affyring på to alternative datoer: 2. september og 5. september.

To astronauter landede senest på Månen i 1972. Inden da havde ti andre astronauter gået på Månen i løbet af fem forskellige missioner.