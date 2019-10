Nasa sender robot til Månen i 2022 på jagt efter vand

Ritzaus Bureau Lørdag, 26. oktober 2019 - 08:25

En robot nogenlunde på størrelse med en golfvogn skal på jagt efter vand på Månen i 2022.

Det meddeler den amerikanske rumfartsadministration, Nasa.

Robotten skal lede efter større forekomster af vand under Månens overflade.

Det sker, forud for at USA i 2024 sender astronauter til Månen.

Håbet er, at der findes vand i mængder, så det muligvis kan bruges som drikkevand for astronauterne.

En anden anvendelsesmulighed er, at det kan bruges til at lave raketbrændstof.

Robotten, der har fået navnet "Viper", skal køre flere kilometer på Månens støvede overflade.

Det skal den for at tage et nærmere på kig på det, som Nasa regner med at finde: nemlig underjordiske lommer af "millioner af ton af is", der kan hjælpe med at gøre Månen til et brugbart pitstop på vej mod Mars.

- "Viper" skal kortlægge, hvor isen er. Vi kommer til at være i stand til at få et overblik over isen og i sidste ende bore efter den, siger chef for Nasa Jim Bridenstine.

Månerobotten ventes at ankomme til området omkring Månens sydpol i december 2022.

Den skal have fire instrumenter med om bord, der skal undersøge Månen for spor af brint og ilt.

Det er de to basale elementer i vand.

"Viper" vil "opbevare 100 dages data, der skal bruges som udgangspunkt for de første globale kort over vandressourcer på Månen", står der i Nasas meddelelse.

I årene efter den bemandede månemission i 2024 ventes flere månemissioner fra Nasa. Det er planen at opbygge en rumstation, som skal være i kredsløb om Månen. Herfra skal man kunne tage til og fra Månens overflade.

I begyndelsen af 2030'erne er der planer om at sende en bemandet mission fra Månen mod Mars.

/ritzau/Reuters