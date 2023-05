Narsarsuaq: Brand på dumpen slukket med hjælp fra Arktisk kommando

Merete Lindstrøm Mandag, 01. maj 2023 - 08:45

Fredag måtte Arktisk Kommandos inspektionsfartøj Knud Rasmussen hjælpe til, da en brand hærgede dumpen i Narsarsuaq. Det skriver de i på Facebook.

Da lokale brandfolk ikke kunne få branden under kontrol på egen hånd måtte folk fra Narsaq hentes ind og assistere.

På grund af is forhold var det nødvendigt at få hjælp fra Arktisk Kommando for at få mandskab og materiel til stedet.

Udfordringer med isen

Fire brandbekæmpere samt ekstra udstyr blev hejst ombord på Knud Rasmussen, som grundet isens tykkelse først var fremme ved Narsarsuaq omkring midnat fredag.

Lørdag morgen havde brandbekæmperne fået branden under kontrol, og Narsarsuaqs egne folk kunne stå for efterslukningsarbejdet.

- Brandbekæmperne fortjener stor anerkendelse for den langvarige indsats, og Arktisk Kommando vil ligeledes takke Grønlands Politi for et fortræffeligt samarbejde og god kommunikation omkring hændelsen, lyder det på Facebook.