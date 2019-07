Narsarsuaq får ingen tryghedsaftale

Ole Guldager Mandag, 01. juli 2019 - 08:33

Borgmester Kiista P. Isaksen forklarede borgerne, at ingen skal stilles bedre end andre her i landet, og at beboerne i Narsarsuaq derfor må klare sig selv, når lufthavnen lukkes og nedgraderes til heliport.

Der vil heller ikke blive givet erstatning til boligejere og virksomheder, som må se deres ejendomme blive mindre værd og umulige at sælge.

- Vi er meget kede at udmeldingen, lyder det fra nogle af byens borgere, der var mødt op til borgermødet på byens hotel.

- Vi var ellers blevet lovet en aftale for nogle år siden af tidligere borgmester Simon Simonsen, hvilket vi har på skrift. Men tryghed for borgerne er åbenbart uden betydning for kommunens politikere, lyder det.

- Indenfor det sidste halve år er 30 personer fraflyttet Narsarsuaq, og syv mere flytter i løbet af kort tid. Der er en meget ringe tro på fremtiden og nærmest ingen tillid til myndighederne. Bygninger og veje forfalder, da ingen tør investere i fremtiden, fortæller borgerne, der ønsker at være anonyme.

Narsarsuaq endelige skæbne skal afgøres af kommunen og Inatsisartut til september. Kommune Kujalleq får nu muligheden for at beslutte, om man ønsker at overtage lufthavnsdriften, eller om man eventuelt vil anvende stedet til andre formål. Allerede nu står det klart, at man ønsker at støtte nye erhvervsinitiativer i Narsarsuaq.

Det ser ud til, at en nedgradering til heliport med nogle få ansatte er det mest sandsynlige scenarie for Narsarsuaq. Der vil dog gå fire år inden en ny lufthavn i Qaqortoq er klar, og indtil da forventes befolkningen i Narsarsuaq fortsat at passe deres arbejde.