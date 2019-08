Narsaq-øl hitter i Danmark

Redaktionen Mandag, 19. august 2019 - 09:12

Firmaet Copenhagen Beer Import er begyndt at importere øl fra Qajaq Brewery i Narsaq til Danmark - og der er allerede god interesse for øllen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det er Brian Ekstrøm, der står bag Copenhagen Beer Import, og i første omgang har han importeret fadøl fra Narsaq. Det kan allerede nydes på fire caféer i København.

Men nu importerer han også flaskeøl, og det går ganske godt når han kontakter specialbutikkerne

- Vi bliver godt modtaget i butikkerne. Markedet for specialøl i Danmark er i stor vækst, så alle er på jagt efter øl, der ikke alene smager godt, men også har en god historie, fortæller Brian Ekstrøm til Sermitsiaq.

- Øllet fra Qajaq Breweri er blevet et hit, fordi det har sin helt egen historie. Det er brygget på kalkfrit gletsjervand, som giver en god smag, og så har det også betydning, at Qajaq Breweri er et meget ambitiøst bryghus, der kan tilbyde otte forskellige øl, og at der kommer flere til i fremtiden. Den historie holder kunderne af at høre, mens de nyder en såkaldt Kölsch eller en Dobbelbock fra Narsaq.

Du kan læse mere om eksporten af Qajaq-øl i avisen Sermitsiaq, som du kan købe adgang til nedenfor: