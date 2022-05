Narsaq får ny forskningsstation

Kassaaluk Kristensen Søndag, 29. maj 2022 - 14:58

Forskning i miljøområdet skal gerne gavne lokalbefolkningen.

Det mener professor og leder af Forskningscentret for kunst, design og medier ved Sheffield Hallam University i Storbritannien, Lise Autogena.

Hun har etableret en nonprofit organisation, Narsaq international forskningsstation, efter at have besøgt byen og set, hvor mange forskere der egentlige er i Narsaq og rejste igen for derefter at udgive deres forskningsresultater langt fra de lokale.

Det skriver Arctic Hub i en pressemeddelelse.

Lokale og forskere tættere på hinanden

Udsigten til miner ved Narsaq har de sidste mange år tiltrukket forskere fra hele verden. De lokale ser forskere i byen, men får ikke indblik i resultaterne.

En forskningsstation skal sikre, at resultater fra forskning i området gavner de lokale.

- Meget af den forskning har ikke gavnet lokalsamfundet særlig meget. Visionen er derfor, at Narsaq Internation Research Station skal forbinde udefrakommende forskere med lokalbefolkningen i Narsaq og skal sikre, at den viden, der bliver genereret her, også kommer lokalbefolkningen til gode, siger Lise Autogena.

Forskningsstationen skal være et arkiv af forskningsresultater, som borgerne kan læse. Samtidig håber Lise Autogena, at forskningsstationen skal styrke samarbejdet mellem forskere, lokale, uddannelsessteder og virksomheder.