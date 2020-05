Narsaq-borgere demonstrerer: Vend udviklingen!

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 05. maj 2020 - 17:35

Hele Sydgrønland bør udvikles, så den nedadgående kurve kan knækkes.

Det mener arrangørerne af dagens demonstration i Narsaq.

- Folk flytter. Der er ingen arbejdspladser, og de gamle lejligheder er for dyre. Vi bør sætte fokus på vores dejlige by, så der kan komme en positiv udvikling, siger Susanne Lynge, medarrangør af demonstrationen.

Hun forklarer, at flere borgere mener, at borgmester Kiista P. Isaksen (S) favoriserer Qaqortoq, hvor også hovedkommunekontoret ligger.

Inbyggertalet falder

I 2019 var der i alt 1.374 indbyggere i Narsaq. 1. januar lå indbyggertallet på 1.346. Det betyder, at 38 borgere har valgt at forlade Narsaq i løbet af et år.

På den anden side, er der kommet flere borgere til Qaqortoq. I 2019 lå indbyggertallet på 3.012, mens indbyggerne talte 3.050 den 1. januar 2020.

- Nu er der gået tre år siden kommunalvalget, og vi har ikke mærket den mindste ændring siden. Kommunen svigter ældre og børn. Og nu kan vi ikke bare sidde og være med til at svigte. Hvis de ikke tager ansvar, så tager vi ansvaret og prøver at løfte, siger Susanne Lynge, der understreger, at arrangørerne ønsker, at alle skal tage medansvar for at løfte udviklingen i Narsaq og sydkommunen.

Borgmester ærgrer sig over retorik

Demonstrationen blev holdt i Narsaq i dag klokken 16.30. Omkring 40 mennesker mødte op og gik i optog sammen.

Sermitsiaq.AG har forelagt Kiista P. Isaksen Narsaq-borgernes kritik. Hun henviser til sin Facebook-opslag om emnet:

- Det ærgrer mig, at arrangørerne ikke inviteret mig og andre beslutningstagere til demonstrationen. Jeg ønsker inderligt at drøfte udfordringerne.

- Ja, det er rigtigt, at myndighederne skal tage ansvar for at udvikle områder positivt. Men myndigheden skal ikke stå alene, borgerne skal også være med, skriver hun.

Kiista P. Isaksen pointerer i sit opslag, at Kommune Kujalleq har udviklet samtlige byer i Sydgrønland, og ikke kun Qaqortoq som påstået.

Hun understreger, at hun ønsker at besøge Narsaq og andre byer og bygder igen, når landet er kommet på den anden side af coronakrisen.