Narkohund til grønlandske anstalter

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 19. februar 2021 - 17:44

Et nyt lovforslag, som Justitsministeriet har udformet, indeholder en lang række initiativer, der skal komme alkohol- og narkotikamisbrug til livs i anstalterne i Grønland.

I den danske finanslov er der allerede afsat midler på finansloven for 2021, så man kan anskaffe sig en narkohund til Kriminalforsorgen i Grønland, fremgår det af bemærkningerne til et nyt lovudkast, som netop har været i høring.

Hunden skal trænes først

- Vi er rigtig glade for bevillingen til pilotprojektet. Der vil imidlertid gå halvandet år, før vi kan regne med, at den nye narkohund er fundet og trænet og i stand til at hjælpe os med at afsløre narko-indsmugling i vore anstalter, oplyser direktør i Kriminalforsorgen for Grønland Naaja H. Nathanielsen til Sermitsiaq.AG.

Det er endnu ikke taget stilling til, om narkohunden skal placeres i Ilulissat eller Nuuk. Men Naaqja H. Nathanielsen slår fast, at hunden naturligvis ikke skal flyves rundt til alle anstalter, men have base et sted. Det er hundekorpset under Kriminalforsorgen i Danmark, der skal udvælge den nye narkohund og derefter træne den.

Urinprøvekontrol

Initiativet med den nye narkohund står ikke alene. Muligheden for at undersøge de besøgende til indsatte i anstalterne skal ifølge lovforslaget udvides, og desuden får anstaltsbetjentene mulighed for stikprøvevis og ved konkret mistanke at foretage udåndings- og urinprøvekontrol af de indsatte.

- Dette vil give Kriminalforsorgen i Grønland mulighed for mere effektivt at gribe ind over for de indsattes indsmugling og indtagelse af alkohol, euforiserende stoffer med videre, står der i bemærkningen til lovforslaget, der forventes at kunne blive fremlagt på Inatsisartuts forårssamling og den kommende samling i Folketinget.

Nærhedsprincip kan fraviges

Et andet element bliver også inddraget i den nye lov, hvor Kriminalforsorgen får udvidede muligheder for at fravige nærhedsprincippet om, at domfældte skal afsone i en anstalt nær sin bopæl.

- Lovforslaget har (…) til formål at udvide mulighederne for at fravige nærhedsprincippet for at undgå, at den domfældte afsoner i en institution, hvor den domfældtes nærtstående arbejder, eller hvis den domfældte har begået en forbrydelse mod en ansat i institutionen eller dennes nærtstående, står der i lovbemærkningen, som justitsminister Nick Hækkerup har orienteret Grønlandsudvalget i Folketinget om.