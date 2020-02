Narhvalskvoter kan hæves igen

redaktionen Lørdag, 08. februar 2020 - 15:39

Det er sket før, og det kan sagtens ske igen, at et stigende pres fra både fangerkredse og politisk side får Naalakkersuisut til at bøje sig for kravet om højere narhvalskvoter. Og nu er der røre om Siumuts ledelse, hvor kritikerne kræver, at ledelsen lytter mere til fiskere og fangere, skriver avisen Sermitsiaq.

Næstformanden for Siumut og medlem i Inatsisartut, der ligeledes har været naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug i to omgange, Karl-Kristian Kruse, og som er fanger og fisker, har endnu ikke oplyst, om han stiller op til formandsposten på Siumuts ordinære generalforsamling til sommer.

Lyt mere til fangernes ønsker

Men Erik Jensen har meldt sit kandidatur til formandsposten, hvor han samtidig blandt andet har kritiseret, at biologernes anbefalinger vejer mest, når Naalakkersuisut skal fordele narhvalskvoter.

Både Erik Jensen og Karl-Kristian Kruse mener nemlig, at Naalakkersuisut bør lytte mere til fangernes ønsker og krav om flere narhvaler og altså højere kvoter.

Hvis Siumut-fløjen med Karl-Kristian Kruse og Erik Jensen i spidsen vinder kampen om ledelsesposterne i Grønlands største parti, kan hovedbestyrelsen lægge pres på partifællen Jens Immanuelsen, der er naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug, om at øge narhvalskvoterne yderligere, siger Karl-Kristian Kruse, der håber, at Naalakkersuisut snart vil ændre kvotefordelingerne for forvaltningsområdet Upernavik.

