Narhvalskvoter med forsinkelse

Walter Turnowsky Fredag, 11. januar 2019 - 07:22

Med ti dages forsinkelse har Naalakkersuisut meldt kvoten for narhvaler og hvidhvaler ud. Kvoten bliver den samme som den oprindelige kvote sidste år.

Kvoteåret starter 1. januar, og derfor burde kvoterne have været meldt ud senest på det tidspunkt. Men først på sit møde i går, 10. januar har Naalakkersuisut fastlagt kvoterne.

Udmeldingen kommer efter et år med en del debat om kvoten for narhvaler. Efter pres fra politisk hold og en underskriftsindsamling blandt fangerne i Diskobugten forhøjede Naalakkersuisut i starten af december kvoterne for Disko og Melvillebugten med 20 hvaler til hvert område. Dermed kom kvoten over den biologiske anbefaling.

- Naalakkersuisut har ønsket en forhøjelse af narhvalkvoten med i alt 40 narhvaler, for at sikre fangernes kød- og mattakforsyning og indtægtsmuligheder i de nævnte områder, lød begrundelsen dengang.

Den forhøjelse på 40 hvaler bliver dog ikke fortsat i årets kvote.

- Fordelingen af kvoterne for hvidhvaler og narhvaler sker på baggrund af biologisk rådgivning gældende for perioden 2016-2020, brugerviden og høringsproces, skriver departementet for fiskeri og fangst i pressemeddelelsen.

Fangerne på østkysten ønskede ligeledes en forhøjelse af kvoten på narhvaler sidste år - men det ønske imødekom Naalakkersuisut ikke.