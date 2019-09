Narhvaler: Naalakkersuisut fastholder nej til ekstrakvote

Walter Turnowsky Tirsdag, 03. september 2019 - 12:44

Der kommer ingen ekstrakvote af narhvaler til Qaanaaq og Savissivik-fangerne, det fastholder naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug, Jens Immanuelsen (S) i et svar på et §37-spørgsmål af Aqqalu Jeremiassen (A).

Der har ellers på det seneste været massive krav om ekstrakvoter. Fangerne i Qaanaaq har demonstreret, kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har i lighed med fiskeri- og fangstudvalget i Inatsisartut bakket om kravet. Også fra de syv Siumut-oprører var det et af de centrale krav. Men der får altså ikke naalakkersuisoq til at ryste på hånden.

- Naalakkersuisut vedtog i 2015 en femårig kvoteblok der er gældende i perioden 2016- 2020. Naalakkersuisut følger derfor denne femårige blokkvote, inklusive carry-over- mulighederne, såfremt en kvote ikke er blevet opfanget året før, skriver Jens Immanuelsen (S) i sit svar.

Ingen ny viden

Videre fastslår han, at der ikke er kommet oplysninger om, at det skulle være bæredygtigt at hæve kvoten.

- Naalakkersuisut besluttede desuden d. 10. januar 2019, at såfremt der i årets løb fremkommer ny relevant viden eller rådgivning, kan jeg som Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug forelægge en evaluering af årets kvotefastsættelse og kvotefordeling til behandling i Naalakkersuisut.

- Der er endnu ikke fremkommet en ny relevant viden eller rådgivning end de tidligere nævnte forhold.

Internationale aftaler

Jens Immanuelsen peger desuden på, at man er bundet op på internationale aftaler inden for det grønlandsk-canadiske samarbejde JCNB og det nordatlantiske NAMMCO. Det betyder, at Grønland heller ikke fremover ensidigt kan ændre kvoterne.

- Der vil i sensommeren 2019 blive foretaget flytællinger i Melvillebugten samt Inglefield Bredning. Naalakkersuisut ved endnu ikke om resultaterne fra tællingerne kan danne grundlag for en revidering af kvoter. Resultaterne af undersøgelserne vil dog først være klar i 2020 eller 2021, og skal igennem behandling hos de relevante videnskabelige komiteer og behandling i JCNB og NAMMCO.

Andre fangstdyr

Samtidig peger Jens Immanuelsen dog på, at der fortsat er kvoter på andre fangstdyr i Qaanaaq-området.

- Naalakkersuisut kan orientere at der per 22. august 2019 er en restkvote på 114 hvalrosser, 9 isbjørne i Qaanaaq, 12 isbjørne i Savissivik, og 1 sildepisker, der er en teknisk kvote på hvidhvaler, og jagtperioden for rensdyr i Inglefield Land, Prudhoe Land, Olrik Fjord er åben, det samme er jagtperioden for moskusokser i Inglefield Land, Prudhue Land og Kap Atholl. Som bekendt er der mulighed for sælfangst. Det kan informeres at Great Greenland over for Departementet har oplyst at der er mulighed for genåbning af indhandling af sælskind i Qaanaaq.

- Kommunalbestyrelserne har endvidere mulighed for at fordele de af Naalakkersuisut tildelte kvoter af narhval månedsvis, hvorved man ville kunne sikre at der er kvoter til resten af året.