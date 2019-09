Narhvaler: Fem partier kræver ekstrakvote nu

Walter Turnowsky Fredag, 27. september 2019 - 17:09

Fire partier kræver nu i et åbent brev til Naalakkersuisut, at der skal tildeles ekstra kvoter af narhvaler inden 1. oktober.

IA gentager samtidigt sin opfordring til en ekstra kvote til fangerne i Avanersuaq. Hos Verdensnaturfonden WWF mener man, at partierne er godt i gang med at skade fremtidens indtægtsmuligheder..

Siumut, Partii Naleraq, Nunatta Qitornai og Atassut mener, at der skal tildeles ekstra kvoter til de områder, hvor kvoten er brugt op.

- Partigrupperne anser en kvoteforøgelse for narhval i indeværende år som en nærliggende løsning på den foreliggende situation. En løsning i form af en kvoteforhøjelse kræver imidlertid øjeblikkelig handling: Mørketiden nærmer sig, og der er kun kort tid tilbage af sæsonen, hedder det i et brev underskrevet af Karl-Kristian Kruse (S), Jens Napaattooq (PN), Siverth K. Heilmann (A) og Aleqa Hammond (NQ).

Også Mikivsuk Thomassen (IA) kræver en øjeblikkelig forhøjelse af kvoten.

- Det kan nemlig ikke passe, at Naalakkersuisut trods viden om vores lokale Qaanaaq erhvervsfangers mangel på alternative indtægtsmulighede, ignorerer forholdene især når Naalakkersuisoq allerede er vidende om, at narhvalsfangsten er et yderst vigtigt indtægtsgrundlag, siger hun i en pressemeddelelse.

Kvoter skal sikre størs udbytte

Men netop det indtægtsgrundlag er politikerne godt i gang med at undergrave på længere sigt, lyder meldingen fra WWF. Her henviser man til, at kvoten i Melvillebugten i forvejen ligger over den biologiske anbefaling.

- Fangsten i Melvillebugten er ikke bæredygtig. En langsigtet forvaltning af bestanden af narhvaler ville derimod give det største udbytte til fangerne og ikke mindst deres efterkommere, siger Kaare Winther Hansen, projektkoordinator for WWF i Grønland.

Det er den fælles grønlandsk-canadiske kommission JNCB, der kommer med de biologiske anbefalinger til kvoten på narhvaler og hvidhvaler i farvandet mellem Grønland og Canada. Men den anbefaling har Grønland altså valgt ikke at følge i indeværende år. Med en forhøjelse af kvoten ville man komme endnu længere fra anbefalingen.

- Det er stærkt bekymrende, at ingen partier tilsyneladende længere vil arbejde for at der også skal være indtægter fra fangsten af narhvaler til vores børn og børnebørn, siger Kaare Winther Hansen.