NAPP bekymret for hellefiskebestanden i Nuuk Fjorden

I kraft af, at Nuuk er en den førende uddannelsesby, kommer der mange fiskere, der er i familie med de mange studerende, fra alle kroge i Kalaallit Nunaat. De deltager i det kvotefri fiskeri i Nuuk Fjorden. Det kvotefrie område har tiltrukket mange fiskere fra kysten igennem årene.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Dette er medvirkende årsag til, at antallet af fiskere i Nuuk Fjorden er øget markant i de seneste seks år, siger Anthon Mathæussen, der er formand for fisker-og fangerforeningen NAPP i Nuuk, der har omkring 60 medlemmer.

- Det frie fiskeri efter hellefisk, og høje indhandlingspriser på hellefisk har tiltrukket mange. Fiskere lokker andre fra kysten til Nuuk under påskud om, at der findes mange hellefisk i fjordene. Vi ved, at de nyankomne får tildelt nye fiskerilicenser til fiskeri efter hellefisk, siger han.

Hellefiskebestanden var stor og sund i løbet af 1980’erne, hvilket satte gang i fiskeriet. Men ved udgangen af 1980’erne, og starten af 1990’erne faldt bestanden kraftigt og satte en stopper for fiskeriet.

- Men fiskeri efter hellefisk blev genoptaget i store mængder i starten af årtusindeskiftet, primært på grund af øgede hellefiskepriser, påpeger Anthon Mathæussen.

Bekymrende bestand

Det øgede fiskeri er årsag til, at hellefiskene er blevet langt mindre i forhold til tidligere. Men de lokale fiskere kunne allerede i 1980’erne mærke, at hellefisken blev mindre samtidig med et øget fiskeritryk.

