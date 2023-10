Napaattooq kritiserer Erik Jensen efter moms-udmelding

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 10. oktober 2023 - 11:45

Der er skabt usikkerhed om, hvor hurtigt en skattereform kan forhandles på plads. Naalakkersuisut har bebudet, at reformen skal forhandles på plads i år, men et vigtigt element af finansieringen kan være blevet hældt af brættet i forbindelse med rokaden i Naalakkersuisut i begyndelsen af efterårssamlingen.

Nyligt udnævnte naalakkersuisoq for finanser, Erik Jensen (S), kom nemlig med tvetydige meldinger om reformen fra talerstolen under førstebehandlingen af finanslovsforslaget.

Først slog Erik Jensen fast over for IA´s finansordfører, Asii Chemnitz Narup, at forhandlingerne om en skattereform ville fortsætte, og det var med samme formål og med samme tiltag som hidtil.

- Tiden er ikke spildt, sagde Erik Jensen.

Jensen: VAT er ude

Men minutter senere blev Erik Jensen spurgt direkte til VAT - Value Added Tax, der kendes blandt andet fra Danmark som moms, der er en afgift, der tillægges størstedelen af varer og ydelser, og som i udgangspunktet er på 25 procent i Danmark.

Som svar på spørgsmålet slog Erik Jensen fast, at VAT ikke længere var en del af forhandlingerne om en skattereform. I stedet var meldingen fra Erik Jensen, at VAT skal undersøges, hvilket skulle være aftalt i forbindelse med rokaden i Naalakkersuisut.

Den udmelding vækker kritik fra Naleraqs Jens Napaattooq. Han fortæller, at VAT er en central del af finansieringen af den skattereform, som Naalakkersuisut selv har lagt på bordet, og som partierne har forhandlet om indtil videre:

Napãtôk’: Usaglig måde at køre det på

- Det er utroligt, man vil undersøge noget, som der allerede forhandles om. Det er det, der undrer mig. Jeg synes, det er en usaglig måde at køre det på, siger Jens Napaattooq til Sermitsiaq.AG.

Ifølge Jens Napaattooq var VAT på bordet, fordi afgiften på den anden side vil kunne finansiere en skattelettelse. Han understreger, at VAT ikke er Naleraqs politik, men partiet er gået konstruktivt til forhandlingerne med Naalakkersuisut.

- Vi er ikke så meget for VAT, men vi er villige til at forhandle. Men det her er usagligt, når det ene regeringsparti ikke ved, hvad der forhandles om, siger Jens Napaattooq.

Tilfredshed og frustration i Demokraatit

Hos Demokraatit siger partiformand Jens-Frederiksen Nielsen, at partiet er tilfreds med, at VAT ifølge Erik Jensen er pillet ud af forhandlingerne om reformen. Det efterlader dog usikkerhed om forhandlingernes videre færd:

- Det er meget mærkeligt, at moms skal undersøges, for det har været så vigtigt for forhandlingerne og finansieringen af skattereformen.

- Men det passer os fint nok. Vi vil ikke indføre moms og lave lomme til lomme skattepolitik, siger Jens-Frederik Nielsen og uddyber:

- Vi ønsker en ambitiøs skattereform, der forpligter os til at sætte vores udgifter ned, og det skal komme borgerne til gode.

Chemnitz Narup vil holde Erik Jensen fast på udtalelse

Hos koalitionspartiet Inuit Ataqatigiit siger finansordfører Asii Chemnitz Narup, at hun vil holde Erik Jensen fast på hans udtalelse om, at arbejdet med skattereformen fortsætter og afsluttes inden årets udgang:

- Jeg glæder mig over, at Erik Jensen bekræfter, at arbejdet med reformen vil fortsætte, og det vil vi holde ham fast på. Vi er meget opsatte på at lave en bredt funderet reform af skattesystemet, siger Asii Chemnitz Narup og fortsætter:

- Vi har levet mange år med et tiltagende ulige samfund. Vi risikerer, at samfundet knækker over på midten. Der skal nye boller på suppen og en anden balancen i forhold til fordelingen. Andet kan ikke nytte, fordi uligheden bliver ikke mindre, og i IA ønsker vi en mere retfærdig omfordeling.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra naalakkersuisoq Erik Jensen til sagen.